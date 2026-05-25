Đồng Nai công bố danh tính các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Văn Quân

TPO - Cơ quan chức năng TP Đồng Nai phát hiện nhiều đơn vị kinh doanh suất ăn công nghiệp vi phạm An toàn thực phẩm.

Ngày 25/5, thông tin từ Sở Y tế TP Đồng Nai cho biết, từ tháng 3/2026 đến nay, qua công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện và xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đoàn kiểm tra ATTP của Sở Y tế TP Đồng Nai (ảnh: SYT)

Trong đó, Công ty TNHH TM DV Tổng hợp Đức Nguyên Khang (địa chỉ số 1054 Quốc lộ 51, phường Long Hưng) bị xử phạt 25 triệu đồng do hành vi “kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực”.

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà (tổ 3, ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành) bị xác định có hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; đồng thời sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không có bản tự công bố theo quy định. Với các vi phạm trên, cơ sở này bị phạt 62,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời hạn 2 tháng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Lâm Gia Phát (tổ 4, ấp 10, phường Trảng Bom) bị xử phạt 20 triệu đồng do để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm; không thực hiện đúng quy định về kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn.

Sở Y tế TP Đồng Nai cũng xử phạt 12 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Thu (tổ 20, ấp Thanh Hoá, phường Hố Nai) vì để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập nơi chế biến, kinh doanh thực phẩm và thực hiện không đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước.

Cùng mức phạt trên, Công ty Cổ phần Quốc tế Alpha Food (địa chỉ 6-8 Nguyễn Hậu, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) bị xử phạt do vi phạm các lỗi tương tự.

Đoàn công tác Sở Y tế TP Đồng Nai kiểm tra ATTP tại các trường học trên địa bàn (ảnh: SYT)

Trong khi đó, Công ty TNHH Bluestar Asia (281/4/4 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, TPHCM) bị phạt 12 triệu đồng do dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy theo quy định và để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm.

Liên quan đến vi phạm quy định về kiểm thực 3 bước, Sở Y tế TP Đồng Nai đã xử phạt 8 triệu đồng đối với hàng loạt doanh nghiệp, gồm: Công ty CP Lari Việt Nam (tầng 3, tòa nhà Metro View, 50A Đỗ Xuân Hợp, khu phố 4, phường Phước Long, TPHCM); Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ IB FOOD VINA (160/44/60 Nguyễn Văn Quý, phường Phú Nhuận, TPHCM) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vinh Nguyên (số 191 đường Trương Định, phường Tam Hiệp).

Cùng mức phạt trên, Công ty TNHH TM DV Ngọc Huy Phát (số 360/7, khu phố 7, phường Tam Hiệp) bị xử lý do dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy theo quy định.

Đối với hành vi vi phạm quy định về lưu mẫu thức ăn, Công ty TNHH Cường Thịnh Food (số 28 đường Nguyễn Văn Tỏ, khu phố Thái Hoà, phường Long Hưng) và Công ty TNHH MTV Trúc Phi BP (khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước) đều bị xử phạt 8 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Trịnh Kiều Nga (406/11, khu phố 2, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai) bị xử phạt 4 triệu đồng do để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập khu vực chế biến, kinh doanh và bảo quản thực phẩm.

