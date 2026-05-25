Tuổi trẻ Hà Tĩnh, Lâm Đồng ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026

Tuổi trẻ Hà Tĩnh và Lâm Đồng đồng loạt ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về vùng sâu, vùng xa, thanh thiếu nhi và các gia đình khó khăn; huy động tổng nguồn lực hàng trăm triệu đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số và chăm lo đời sống nhân dân.

Ngày 23/5, tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Bản Giàng II, xã Hương Xuân, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Chương trình được triển khai nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên, đồng thời thực hiện hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như công trình thanh niên “Đường điện thắp sáng vùng biên” trị giá 50 triệu đồng; trao 50 suất quà cho các hộ gia đình và thanh thiếu nhi đồng bào dân tộc Chứt có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 7 mô hình kinh tế thanh niên tại các xã biên giới với tổng kinh phí 210 triệu đồng; ra mắt Câu lạc bộ dạy Tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi vùng biên giới. Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình gần 500 triệu đồng.

Ngay sau lễ ra quân, nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực đã được triển khai như khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng I-Hà Tĩnh trong khuôn khổ “Chiến dịch Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số”; trao tặng công trình “Đường cờ vùng biên”; sửa chữa điện miễn phí cho các hộ dân; trao tặng bình lọc nước thông minh; tổ chức lớp dạy bơi miễn phí; chương trình “Em học hát ví giặm cùng nghệ nhân” và lớp học Tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi.

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, từ ngày 23 đến 31/5, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh sẽ triển khai hơn 250 hoạt động cấp tỉnh và cơ sở trên nhiều lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội và chăm lo thiếu nhi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Cùng ngày, tại xã Hoài Đức, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh. Với chủ đề công tác "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", chiến dịch năm nay mang sứ mệnh san sẻ khó khăn với cộng đồng, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban tổ chức trao tặng Ngôi nhà nhân ái đến gia đình em Lê Công Vinh.

Tại Lễ ra quân, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã diễn ra, như: Trao tặng Công trình "Thắp sáng đường biên", 1 căn nhà tình bạn, các suất học bổng, cùng chuỗi hoạt động an sinh xã hội và tập huấn chuyển đổi số; công trình thắp sáng đường quê và camera an ninh, 1 Ngôi nhà nhân ái, 7 bộ máy tính, công trình Wifi miễn phí và tủ sách cho thiếu nhi.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Lâm Đồng còn trao tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách và 40 suất học bổng tiếp bước đến trường cho các em học sinh vượt khó học giỏi; chào cờ hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên hưởng ứng chương trình “Bình dân học vụ số” với tổng trị giá là hơn 300 triệu đồng.