Từ 1/7, đăng tin giả gây hoang mang trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

HHTO - Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như đăng tin giả, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử hay tiết lộ bí mật đời tư có thể bị xử phạt hành chính với mức tiền lên tới 50 triệu đồng theo quy định mới của Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

Theo quy định, người dùng mạng xã hội có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân; uy tín của cơ quan, tổ chức sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, mức phạt này cũng áp dụng với các hành vi đăng tải nội dung cổ súy tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; chia sẻ thông tin dâm ô, đồi trụy; phá hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội hoặc ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe cộng đồng.

Các nội dung mang tính bạo lực, kinh dị như miêu tả chi tiết cảnh chém giết, tai nạn rùng rợn cũng nằm trong nhóm hành vi bị xử phạt. Người dùng đăng tải hoặc chia sẻ trái phép các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc các nội dung đã bị cấm lưu hành cũng có thể bị xử lý theo quy định mới.

(Ảnh minh hoạ: ChatGPT)

Đáng chú ý, chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, quản trị viên các hội nhóm, fanpage cộng đồng trên mạng xã hội nếu không thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cũng bị áp dụng mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Trong khi đó, các hành vi nghiêm trọng hơn như cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt giới tính hoặc phân biệt chủng tộc có thể bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng.

Mức phạt từ 30 - 50 triệu đồng cũng áp dụng với hành vi tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân hoặc các thông tin thuộc danh mục bí mật khác khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đặc biệt, người dùng mạng xã hội cung cấp hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội hoặc làm ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ có thể bị xử phạt tới 50 triệu đồng.

Nghị định mới được xem là động thái siết chặt quản lý nội dung trên không gian mạng trong bối cảnh tình trạng tin giả, thông tin độc hại và nội dung vi phạm pháp luật xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.