Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hướng dẫn chi tiết các bước định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi trên VNeID

Sơn Trần

HHTO - Ứng dụng VNeID đã cập nhật tính năng hỗ trợ đăng ký định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện trên ứng dụng.

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã cập nhật tính năng hỗ trợ đăng ký định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách đăng ký định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi trên ứng dụng VNeID:

Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID và tìm kiếm thủ tục

- Người dùng mở ứng dụng VNeID.

- Chọn tìm kiếm và nhập từ khoá "định danh cho người dưới 14 tuổi".

d3712e50ac422d1c7453jpg.jpg

Bước 2: Nhập passcode để xác thực tài khoản, sau đó nhấn “Tạo mới yêu cầu”.

Bước 3: Lựa chọn phương thức xác thực thông tin gồm:

- Nhập thông tin xác thực;

- Quét mã QR trên thẻ Căn cước/CCCD;

- Xác thực NFC bằng thẻ Căn cước/CCCD.

Bước 4: Nhập thông tin theo yêu cầu và hoàn thành đăng ký

Trong thời gian qua, ứng dụng VNeID liên tục được cập nhật thêm nhiều tiện ích mới như tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, lưu trú, bảo hiểm hay các thủ tục hành chính điện tử. Việc mở rộng tính năng dành cho trẻ dưới 14 tuổi được xem là bước tiếp theo trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái định danh số phục vụ người dân.

hht1481-coverfb.jpg
Sơn Trần
#VNeID #định danh điện tử #trẻ dưới 14 tuổi #đăng ký #hướng dẫn

Xem thêm

Cùng chuyên mục