Giới trẻ "phát sốt" với trào lưu tạo nam châm lưu niệm cá nhân hóa bằng AI

Hoàng Yến (tổng hợp)

HHTO - Trào lưu dùng AI (ChatGPT, Gemini...) thiết kế nam châm đang gây xôn xao trên "thành phố sợi chỉ" (Threads), giúp giới trẻ tạo nên những món quà lưu niệm du lịch mang dấu ấn riêng.

Nam châm dán tủ lạnh (magnet) luôn được xem là một trong những món quà lưu niệm quen thuộc sau mỗi chuyến du lịch. Ở mỗi quốc gia hay thành phố khác nhau, các mẫu nam châm lại mang hình ảnh đặc trưng của địa phương, chẳng hạn như du lịch TP.HCM thường gắn liền với hình ảnh bánh mì, chợ Bến Thành hay Dinh Độc Lập...

Nam châm dán tủ lạnh không chỉ đơn thuần dùng để trang trí mà còn được Gen Z sưu tầm như một thành tựu, lưu giữ kỷ niệm về những nơi mình đã đi qua. Video:@tuchidox.

Tuy nhiên, phần lớn các mẫu nam châm hiện nay vẫn mang thiết kế phổ biến, đại trà và dễ “đụng hàng”. Đặc biệt, trong bối cảnh giới trẻ ngày càng đề cao dấu ấn cá nhân và sự độc bản trong các sản phẩm, những thiết kế mang màu sắc riêng cũng dần trở nên được ưa thích nhiều hơn. Đó cũng chính là lý do vì sao trào lưu sử dụng AI (ChatGPT, Gemini...) để thiết kế nam châm nhanh chóng trở nên phổ biến và thu hút đông đảo sự hưởng ứng từ các bạn trẻ.

Chỉ với những câu lệnh đơn giản, Gen Z đã có được thành phẩm là chiếc nam châm được thiết kế dựa theo hình ảnh mình mong muốn.

Thay vì chỉ xuất hiện các biểu tượng địa danh quen thuộc, những mẫu nam châm này tái hiện hình ảnh du khách đang trực tiếp trải nghiệm tại địa phương đó, giúp tạo cảm giác cá nhân hóa rõ nét hơn.

Nhiều tài khoản trên Threads nhanh chóng "bắt trend".

Không chỉ vậy, nhiều người trẻ cũng thích thú khi chính những bức ảnh do mình tự chụp có thể được “biến hóa” thành các sản phẩm lưu niệm dễ thương.

Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh màu sắc bắt mắt, thiết kế nam châm do AI tạo ra còn được mô phỏng theo chất liệu và kết cấu của nam châm thật, với phần viền nổi đặc trưng. Nhờ đó, sản phẩm mang lại cảm giác quen thuộc, tương tự như các mẫu nam châm lưu niệm đang được bày bán trên thị trường.

Hơn nữa, AI cũng giúp teen có thể thay đổi, thử nghiệm với nhiều phong cách thiết kế khác nhau tùy thuộc vào mong muốn cá nhân. Từ thêm bớt những hình ảnh, element phù hợp theo từng địa điểm cho đến phong cách vintage hay 3D, yêu cầu nào AI cũng có thể đáp ứng.

Thậm chí nhiều tài khoản còn tìm đến các xưởng in để hiện thực hóa các bản thiết kế đáng yêu này thành nam châm thật trang trí trong không gian sống.

Có thể thấy, một lần nữa, ChatGPT nói riêng và AI nói chung đã khẳng định vai trò hỗ trợ tích cực trong các hoạt động giải trí của người trẻ trong thời buổi hiện nay.

