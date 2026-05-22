Khéo tay với travel journal: "Cá nhân hóa" mỗi chuyến đi trên những trang giấy

Hoàng Yến

HHTO - Thông thường, sau mỗi chuyến đi, nhiều du khách lựa chọn lưu giữ kỷ niệm bằng những bức ảnh check-in tại các địa điểm mình từng đặt chân đến. Tuy nhiên, gần đây, travel journal (nhật ký du lịch) đang dần trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ sự sáng tạo và tính cá nhân hóa trong từng trang lưu niệm.

Travel journal, hay còn gọi là nhật ký du lịch, là cuốn sổ tay dùng để ký họa và ghi chép lại những dấu ấn, những trải nghiệm đáng nhớ tại các địa điểm mà du khách từng đi qua. Về hình thức thể hiện, travel journal đa dạng, sáng tạo và mang đậm dấu ấn cá nhân. Một số người lựa chọn tự tay vẽ lại những công trình kiến trúc hay khung cảnh mình từng chiêm ngưỡng, trong khi nhiều bạn trẻ khác lại yêu thích việc in ảnh, dán decor và ghi chú thêm những cảm xúc, suy nghĩ cá nhân sau mỗi chuyến đi, tạo nên cuốn nhật ký mang đậm màu sắc riêng.

Video: @mereljournals.

Kiểu nhật ký du lịch này thường rất được ưa chuộng bởi các bạn trẻ nước ngoài. Nhiều du khách Tây cũng đã thiết kế nên những trang nhật ký đậm chất riêng và nghệ thuật khi đặt chân đến Việt Nam.

Những bức ký họa về du lịch Việt Nam thu hút lượt tương tác cao từ các bạn trẻ. Ảnh: luca__minotti.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh hay câu chữ, nhiều travel journal còn được lấp đầy bởi những món đồ nhỏ gắn liền với hành trình như vé máy bay, vé tàu xe đã qua sử dụng, postcard, tem hay dấu mộc du lịch tại các quốc gia khác nhau. Chính những chi tiết tưởng chừng giản đơn ấy lại trở thành “mảnh ghép ký ức” quý giá, giúp lưu giữ trọn vẹn kỷ niệm của mỗi chuyến đi.

Video: connie.wi.

Nếu việc chụp ảnh hay mua quà lưu niệm mang lại sự nhanh chóng và tiện lợi, thì việc dành thời gian để sáng tạo và hoàn thiện những trang travel journal lại giúp du khách có cơ hội chậm lại, cảm nhận sâu hơn những cảm xúc và suy nghĩ chân thật của bản thân qua từng hành trình. Nhờ vậy, khi nhìn lại sau này, những kỷ niệm ấy vẫn được tái hiện một cách trọn vẹn, không bị phai mờ theo thời gian.

Đặc biệt, travel journal còn trở thành không gian để nhiều bạn trẻ tự do thể hiện cảm xúc và góc nhìn cá nhân qua mỗi hành trình. Thông qua cách ghi chép, trình bày hay trang trí, mỗi cuốn nhật ký đều phản ánh cá tính và trải nghiệm rất riêng của người thực hiện mà không bị ràng buộc hay bị phán xét.

Hoàng Yến
