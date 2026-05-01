Đỉnh Phượng Hoàng mùa cỏ xanh "tuyệt đối điện ảnh", nạp năng lượng "cực chill"

HHTO - Đỉnh Phượng Hoàng, được ví như “Đà Lạt thu nhỏ”, đang bước vào mùa cỏ xanh mướt đầy sức sống. Với khung cảnh thiên nhiên trong lành và những ngọn đồi trải dài, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng để giới trẻ tạm rời xa nhịp sống đô thị, hòa mình vào không gian yên bình.

Đỉnh Phượng Hoàng, hay còn gọi là núi Ba Tầng, thuộc cánh cung Yên Tử, nằm ở điểm giao nhau giữa phường Vàng Danh (Bắc Sơn, TP. Uông Bí cũ) và xã Quảng La (TP. Hạ Long cũ) tại tỉnh Quảng Ninh. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 135 km, Đỉnh Phượng Hoàng gây “thương nhớ” với du khách bởi những đồi cỏ rộng lớn, uốn lượn nhịp nhàng theo địa hình tự nhiên.

Ở mỗi thời điểm trong năm, Đỉnh Phượng Hoàng lại khoác lên mình một diện mạo riêng biệt, tạo nên sức hút đặc trưng theo từng mùa. Từ tháng 10 đến tháng 1, nơi đây bước vào mùa cỏ cháy, khi các triền đồi dần chuyển sang gam màu vàng nâu trầm ấm, gợi nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn như một bức tranh mùa thu Đông đầy cảm xúc.

Đỉnh Phượng Hoàng toát lên vẻ trầm mặc, yên tĩnh, chill khi mùa Thu Đông ghé đến. Video: @mo.dilaccc.

Trong khi đó, từ tháng 3 đến tháng 8, đỉnh núi lại tràn ngập sắc xanh tươi mới của mùa cỏ non. Những thảm cỏ xanh mướt phủ kín sườn đồi, hòa cùng không khí trong lành, mát mẻ, mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu cho du khách mỗi khi ghé thăm.

Những ngọn đồi hoang sơ cùng bầu trời trong xanh kết hợp với nhau tạo nên cảnh quan thiên nhiên vừa yên bình vừa vô cùng nghệ thuật. Ảnh: @anywhereman01.

Không chỉ đơn thuần là nơi để ngắm cảnh, Đỉnh Phượng Hoàng còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Trong đó, hoạt động săn mây là một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ.

Vào những ngày thời tiết thuận lợi, những tầng mây trắng trôi lững lờ tạo nên khung cảnh huyền ảo, đặc biệt ấn tượng khi đón bình minh trên đỉnh núi. Từ trên cao, du khách vừa có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh quan núi non, những áng mây lững lờ trôi trước mắt, vừa thấy cả những khối đá vôi đặc trưng của Vịnh Hạ Long ở phía xa xa.

Toàn cảnh đỉnh Phượng Hoàng khi về đêm. Video:@dinhphuonghoangqn.

Bên cạnh đó, nơi đây cũng là điểm đến được yêu thích bởi nhiều “dân trekking”. Chỉ với hành trình kéo dài khoảng 30 phút, lộ trình cơ bản, địa hình tương đối không quá khó, địa điểm lý tưởng cho những người mới bắt đầu. Hành trình băng qua rừng cây, hòa mình vào thiên nhiên chắc chắn sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm thư giãn và gần gũi với cảnh quan nguyên sơ.

Ảnh: Andy Trung.

Ngoài ra, các hoạt động như cắm trại qua đêm, thưởng thức đồ nướng BBQ trong tiết trời se lạnh giữa không gian thiên nhiên hữu tình cũng được nhiều hội bạn ưa thích và rủ nhau trải nghiệm khi ghé thăm Đỉnh Phượng Hoàng.

