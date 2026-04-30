Mùa du lịch “chạm đỉnh”: Teen cần chuẩn bị gì cho chuyến đi trọn vẹn, an toàn?

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Trong dịp nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ lựa chọn “tránh nóng” tại các điểm đến nổi tiếng như Đà Nẵng hay Huế. Lượng du khách đổ về đông khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng quá tải, kéo theo không ít tình huống “dở khóc, dở cười” trong chuyến du lịch.

Tại Đà Nẵng, các bãi biển, khu trung tâm và loạt địa điểm nổi tiếng như Cầu Rồng hay Cầu sông Hàn đều trong tình trạng đông kín khách du lịch. Sức hút mạnh mẽ này được cho là đến từ chuỗi hoạt động trong chương trình khai trương mùa du lịch biển 2026 với chủ đề “Mùa Hè rực rỡ”, diễn ra từ ngày 25/4 đến 3/5. Hàng loạt sự kiện như lễ hội ẩm thực, biểu diễn diều nghệ thuật hay các hoạt động thể thao biển hấp dẫn đã góp phần biến thành phố Đà Nẵng trở thành “điểm đến hàng đầu” trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Tuy nhiên, tình trạng “quá tải” mùa du lịch cũng dẫn đến nhiều tình huống “dở khóc, dở cười” cho du khách khi gặp phải tình trạng “cháy phòng” khách sạn. Việc tìm kiếm nơi lưu trú vào phút chót trở nên khó khăn, thậm chí giá phòng và chi phí di chuyển tăng cao khiến trải nghiệm du lịch bị ảnh hưởng.

Dịp lễ cận kề, những địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng ghi nhận tình trạng du khách tấp nập đi "tránh nóng". Ảnh: Đà Nẵng của tôi.
Clip:@mela.home0.

Không kém phần sôi động, thành phố Huế cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Các điểm check-in nổi tiếng như Cung An Định luôn đông đúc các bạn trẻ, khiến nhiều cư dân mạng hài hước chia sẻ rằng: “Nửa dân số Việt Nam đi tắm biển ở Đà Nẵng, nửa còn lại thì “sống chậm” ở Huế.

Cung An Định trở thành địa điểm hot hit, nhiều "nàng thơ" kéo đến chụp hình check-in. Clip:@user937799888

Trước bối cảnh cao điểm mùa du lịch, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố quan trọng để chuyến đi trở nên trọn vẹn. Chính vì vậy, du khách nên chủ động lên kế hoạch từ sớm, đặc biệt là đặt phòng và vé di chuyển trước nhiều ngày để tránh tình trạng hết chỗ hoặc giá tăng cao. Bên cạnh đó, khi đi chơi ở những khu vực tập trung đông người, việc tinh gọn đồ dùng cá nhân, hạn chế mang theo hành lý cồng kềnh sẽ giúp thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển, đồng thời cũng giảm nguy cơ bị kẻ gian "nhắm" đến. Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, cần quan sát cẩn thận để tránh tình huống lạc nhau, khiến chuyến đi không trọn vẹn.

#Huế #Đà Nẵng #mùa du lịch #kỳ nghỉ lễ 9 ngày #viral

Xem thêm

Cùng chuyên mục