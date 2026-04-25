NXB Kim Đồng ra mắt tủ sách mới: 11 tác phẩm góp mặt có điểm chung thú vị

HHTO - Mới đây, nhân kỉ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, NXB Kim Đồng đã chính thức ra mắt Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng. Góp mặt trong tủ sách là 11 tác phẩm hay nhất, ấn tượng nhất, từng đoạt giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất (2023-2025).

Giải thưởng Văn học Kim Đồng được thành lập năm 2023, trong cuộc vận động sáng tác lần thứ nhất 2023-2025.

Ngay trong mùa đầu tiên, Giải thưởng đã nhận được 612 tác phẩm tham gia ở các thể loại thơ, truyện ngắn, truyện dài… của các tác giả đến từ 55 tỉnh, thành trong nước. Bên cạnh đó, các tác giả sinh sống tại Úc, Đức, Pháp, Thuỵ Điển… cũng góp bút giúp mùa giải đầu tiên thêm rộn ràng, và đầy tính cạnh tranh.

Với độ tuổi tác giả gửi tác phẩm dự thi trải rộng từ 9 tuổi (sinh năm 2016) đến 93 tuổi (sinh năm 1932), cho thấy sức hút của văn học dành cho thiếu nhi với nhiều thế hệ người viết, khơi dậy đam mê sáng tạo ở bất cứ lứa tuổi nào.

11 tác phẩm xuất sắc góp mặt trong Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Từ hàng trăm tác phẩm gửi dự thi, BTC đã chọn ra 11 cuốn sách hay nhất của mùa giải đầu tiên, gồm: Nên làm gì khi trời nổi gió (Giai Du, Giải Nhất).

Chuyện ở làng Mênh Mông (Nguyễn Thị Như Hiền, Giải Nhì), Người đàn ông có chiếc xe tải màu hồng (Giáp Thị Thuỳ Dương, Giải Nhì).

Xa ngoài kia cánh đồng (Cao Nguyệt Nguyên, Giải Ba), Thế giới đảo ngược (Nguyễn Quỳnh Mai, Giải Ba); Rừng cây tùng (Phạm Thu Hà, Giải Ba).

Bà phù thuỷ đi mua ve chai (Phát Dương, Giải Tư), Làng ta có một anh hùng (Nguyễn Quang Lập, Giải Tư), Con sư tử trong lâu đài quỷ dữ (Quyên Gavoye, Giải Tư), Cuốn cổ thư của một mẫu thần (Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ, Giải Tư), Ngày nay có một ông trời (Lạc An, Giải Tư).

Các cuốn sách trong Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng được mang diện mạo mới, với nội dung được đánh giá cao. Ảnh: NXB Kim Đồng.

11 cuốn sách trên mới đây được giới thiệu với một diện mạo mới khi góp mặt trong Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng. Với tủ sách này, bạn đọc sẽ gặp những câu chuyện thấm đẫm lòng trắc ẩn. Những trang viết về gia đình, tình thân và sự trưởng thành mang tới sự chữa lành đầy dịu dàng và ấm áp. Bên cạnh đó là những câu chuyện đồng thoại giàu tưởng tượng, hài hước và nhân văn.

Nên làm gì khi trời nổi gió? - Tác phẩm đạt giải Nhất của Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất, mang đến một làn gió lạ với cách mở đầu đầy bất ngờ khi cậu bé Phong đưa ra một danh sách 20 điều nên làm khi ngày nổi gió. Trong đó, việc đầu tiên mà Phong thực hiện là cùng mẹ chuyển nhà, dọn đến một Trung tâm bảo trợ xã hội, nơi mẹ cậu bắt đầu công việc mới là làm y tá.

"Nên làm gì khi trời nổi gió?" - Tác phẩm đạt giải Nhất của Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Những cuộc gặp gỡ với những người bạn kỳ lạ ở Trung tâm đã làm đầy danh sách việc nên làm khi trời nổi gió của Phong. Đó là nơi cậu học được rằng “Quyết định yêu thương một thứ gì đó khác mình là một quyết định thật can đảm… Để có thể yêu thương người khác, ta phải dành thời gian quan sát họ một cách chân thành đã”. Câu chuyện của Phong không chỉ dừng lại với bản danh sách 20 điều cần làm, hành trình của cậu sau đó 15 năm còn là đoạn kết đẹp khi độc giả được dõi theo sự trưởng thành của những nhân vật trong cuốn sách này.

Trong chiều 24/4, tác giả Cao Nguyệt Nguyên cùng Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thuỵ Anh đã có buổi đọc sách Xa ngoài kia cánh đồng (Giải Ba) với các bạn học sinh đến từ trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) và THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội).

Buổi đọc sách "Xa Ngoài Kia Cánh Đồng" nhận được sự hưởng ứng của các bạn học sinh. Ảnh: Thùy Dương.

Xa ngoài kia cánh đồng là câu chuyện đồng thoại về chàng Hiu sống từ bé nơi Đầm Nước, rất mê vùng đất lấp lánh ở bên kia đầm. Rồi một ngày nọ, chàng Hiu được bố mẹ gửi về nhà bà nơi khu vườn nhỏ. Tại đây, cậu đã có một mùa hè kì diệu bên bà nội, cô bé Chằng Hương, cậu bạn Nhái Bén cùng nhiều hàng xóm ngộ nghĩnh đáng yêu.

Buổi đọc sách còn là dịp để tác giả Cao Nguyệt Nguyên truyền cảm hứng tới các bạn teen, khuyến khích các bạn học sinh tham gia cuộc vận động sáng tác Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai (2025 - 2027) hiện đang diễn ra.

Các bạn học sinh liên tục làm khó tác giả Cao Nguyệt Nguyên với các câu hỏi về hành trình viết văn. Ảnh: Thuỳ Dương.

Tác giả Cao Nguyệt Nguyên chia sẻ: “Khi viết truyện đồng thoại: Thứ nhất, chúng ta phải đi tìm hiểu về loài vật mà mình muốn hoá thân, về cách sinh hoạt của loài vật, sau đó mới có thể cầm bút sáng tác. Do vậy, cần đọc rất nhiều các tài liệu. Khi bắt đầu viết và tìm được cảm hứng, chúng ta sẽ nhập tâm vào các câu chuyện ấy, việc viết sẽ trở nên nhanh thôi.

Lúc mới bắt đầu tập viết, đừng ngại sai, đừng ngại khó. Hãy lưu lại những truyện đầu tiên bạn viết, để sau này đọc lại sẽ vừa thấy đáng yêu, đồng thời học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho chính mình”.