"Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?": Thì mình làm một người bình thường!

HHTO - Vừa qua, sự kiện giao lưu và ra mắt sách “Gửi bạn, người bình thường” của tác giả Hoài (Hoài kể chuyện hoài) đã gửi đến độc giả lời giải đáp cho câu hỏi đang “đứng đầu chuỗi thức ăn” nhiều trang mạng xã hội những ngày qua: “Nếu cả đời này lỡ không rực rỡ?”.

Chọn “rực rỡ” một cách “bình thường”

Là một gương-mặt-Z sôi nổi, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như biên tập viên tại Vietcetera, sáng lập Lớp kể chuyện hoài, làm host cho nhiều kênh podcast như Gen Z Truyền (Vietcetera) mùa 1, Đường Về (AIESEC in Vietnam) và cũng là cây bút kỳ cựu đứng đằng sau chuyên mục “Ở đâu than dữ, ở đây thư giãn” trên báo Hoa Học Trò. Blogger Hoài (chủ kênh Facebook @hoaikechuyenhoai) từng hoài nghi “liệu cuộc đời mình có quá bình thường để viết sách không ta?”

"Nhưng rồi mình nhận ra rực rỡ hay không là do góc nhìn của bản thân. Chúng mình thường nghĩ rằng chỉ cần đạt được một cột mốc nào đó thì cuộc đời sẽ đủ wow mãi. Nhưng thực tế thì sau ánh hào quang ấy, cuộc sống rồi sẽ lại quay về lại quỹ đạo bình thường của nó thôi!" - Hoài.

Thái Hiển - Họa sĩ @t.hờ (trái) và tác giả Hoài (phải). (Ảnh: Nhật Hạ, Tía Tô)

Thái Hiển (Họa sĩ @t.hờ) người “thổi hồn” cho bìa sách cũng có chia sẻ: “Mình từng nghĩ phải làm mọi cách để trở nên rực rỡ. Nhưng sau một thời gian hustle hết ga hết số mà kết quả chưa như kỳ vọng, mình rơi vào khủng hoảng, hoài nghi chính mình. Mãi đến khi đọc bản thảo cuốn sách, mình mới nhận ra mỗi người có một cách rực rỡ hoàn toàn khác biệt.”

Minh Phương (trái). (Ảnh: Nhật Hạ, Tía Tô)

Bạn Minh Phương (cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) cũng từng trăn trở liệu bản thân có rực rỡ như những “tấm gương” thường thấy trên mạng xã hội. “Mình cũng từng có vài đợt "rơi vào trầm tư", loay hoay không biết bản thân mình là ai và cũng không biết nên làm gì tiếp theo trên con đường phía trước. Nhưng mà sau khi được nghe chia sẻ của chị, mình nhận ra cuộc sống luôn có những cánh cửa hay ho khác đang chờ mình đẩy ra chỉ cần mình nỗ lực bước tiếp.”

Khui tuyệt chiêu giữ "dấu vân tay" độc bản thời AI

Tại buổi giao lưu và ra mắt sách Gửi bạn, người bình thường, tác giả Hoài đã có những chia sẻ chân thật về tuyệt kỹ “nắm trùm” kỹ năng viết sáng tạo: “Mình thường hay pure writing (viết tự do) nghĩa là cứ viết những gì mình nghĩ rồi mới chỉnh sửa lại sau”. Và quan trọng nhất, trước khi tự tin rằng mình viết vững, bạn khoan hãy vội nhờ cậy đến AI!

“AI có thể bắt chước giọng văn của một ai đó chỉ với một câu lệnh nhưng điều duy nhất mà các trí tuệ nhân tạo không thể sao chép chính là những trải nghiệm cá nhân của bạn.” - Hoài.

Tác giả Hoài. (Ảnh: Nhật Hạ, Tía Tô)

Tác giả Hoài nhấn mạnh không ai là không có câu chuyện để kể. “Trong mỗi chúng ta đều có những câu chuyện thú vị dù đó có là lần bạn thất tình hay vô tình “quẹt” Tinder gặp phải… người quen, tất cả đều là một hành trình đặc biệt.” Từ đó, tác giả gửi gắm “Hy vọng mình sẽ được lắng nghe những câu chuyện từ chính các bạn độc giả”.

Tác giả Hoài cũng chia sẻ thêm cách để để rèn luyện khả năng viết: “Điều đơn giản nhất để bạn “lên trình” là trân trọng niềm vui khi viết và luyện được thói quen viết thường xuyên.” Đừng lo lắng nếu bạn chưa thấy đam mê ngay vì cảm hứng hoàn toàn có thể được ươm mầm qua quá trình luyện tập.

Để trân quý cuộc đời “bình thường” này, mình sẽ…

Hà Xuyên (trái). (Ảnh: Nhật Hạ, Tía Tô)

Hà Xuyên (Gò Vấp, TP.HCM) từng đồng hành cùng tác giả Hoài tại Lớp học viết hoài đem theo sự trân quý đến buổi giao lưu: “Mình đã biết đến Hoài từ những năm 2022 và những bài viết trong cuốn sách thật sự chạm đến mình vì đâu đó giữa những câu chuyện của Hoài, mình nhận ra tụi mình không hề đơn độc trên con đường trưởng thành và phát triển bản thân.”

Cuối chương trình, khách mời và bạn đọc đến tham dự buổi ra mắt sách được tự tay viết những điều bản thân sẽ làm để trân trọng hành trình của bản thân.