Ánh Dương Của Mẹ - Những câu thoại chỉ vừa nghe đã làm nước mắt tuôn rơi

HHTO - Không chỉ sở hữu cốt truyện giàu cảm xúc, Ánh Dương Của Mẹ (Sunshine Women’s Choir) còn có nhiều câu thoại ấn tượng, như những lời nhắn nhủ dịu dàng dành cho chính người xem.

“Cô đừng cố chấp nghĩ rằng phải giữ con ở lại mới là yêu thương nó”

Lý Huệ Trinh bước vào vòng lao lý với tội danh sát hại chồng, nhưng đằng sau hành động ấy là lựa chọn tuyệt vọng của một người mẹ muốn bảo vệ đứa con chưa kịp chào đời. Đó là khoảnh khắc khiến cuộc đời cô rẽ sang một ngã tối, nhưng cũng cho thấy cô sẵn sàng đánh đổi tất cả, từ tự do, tương lai đến chính cuộc đời mình, chỉ để giữ con lại với thế giới này.

Nhưng trớ trêu thay, sau tất cả những gì đã hy sinh để bảo vệ con, cuộc đời lại tiếp tục đặt Huệ Trinh trước một thử thách còn nghiệt ngã hơn. Vân Hy, đứa con mà cô đã đánh đổi mọi thứ để sinh ra và giữ lấy, lại được chẩn đoán mắc chứng nhược thị, đứng trước nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không được chữa trị kịp thời.

Một lần nữa, Huệ Trinh bị đẩy đến trước ngã ba đường: giữ con ở lại bên mình hay buông tay để con có cơ hội bước về phía ánh sáng. Một bên là trái tim, là khao khát được ôm con, nhìn con lớn lên và ở cạnh con từng ngày. Một bên là lý trí, là tương lai, là cơ hội chữa bệnh để con gái cô có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn ngoài song sắt.

Chính trong thời khắc giằng xé ấy, câu nói của Trại trưởng Phương như một nhát dao vừa đau vừa tỉnh: “Cô đừng cố chấp nghĩ rằng phải giữ con ở lại mới là yêu thương nó.” Câu nói ấy không chỉ thức tỉnh Huệ Trinh, mà còn bóc tách tận cùng nỗi đau của tình mẫu tử trong phim. Bởi yêu thương đôi khi không phải là giữ lấy bằng mọi giá, mà là chấp nhận lùi lại, chấp nhận tự xé lòng mình ra để con có thể sống tốt hơn. Và Huệ Trinh đã chọn như thế. “Để con bé được trưởng thành ở một nơi tốt hơn… Đó là điều một người mẹ như tôi nên làm.”

“Là một người mẹ, mẹ đã chẳng thể cho con tình mẫu tử mà con đáng có được. Đây là điều hối tiếc lớn nhất cuộc đời mẹ.”

Nếu Lý Huệ Trinh là hình ảnh của một người mẹ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ con, thì Dương Ngọc Anh lại là hiện thân của nỗi ân hận khi vô tình bỏ quên chính con gái mình. Từng là một nữ minh tinh nổi tiếng với cuộc sống tưởng chừng viên mãn, bà lại sống trong bi kịch khi con trai mắc bệnh, còn người chồng thì bạo hành, ngoại tình và trút mọi oán hận lên vợ con. Bị dồn đến tuyệt vọng, Dương Ngọc Anh đã chọn cách cực đoan nhất chính là đầu độc cả ba người trong gia đình. Nhưng trong biến cố ấy, người bị bà bỏ lại phía sau lại chính là cô con gái lớn, đứa trẻ luôn sống ở rìa của tình yêu thương.

Bi kịch lớn nhất của Dương Ngọc Anh không chỉ nằm ở tội lỗi bà gây ra, mà còn ở việc bà vẫn phải sống cùng nỗi day dứt với người con gái bị bỏ rơi. Có mẹ như không có mẹ, cô lớn lên cùng những tổn thương âm thầm từ chính gia đình mình. Năm nào cô cũng đến thăm mẹ vào ngày giỗ của cha và em trai, như một lời nhắc nhở đau đớn về quá khứ mà cả hai không thể xóa nhòa. Suốt nhiều năm, Dương Ngọc Anh chưa từng đủ can đảm đối diện với con, bởi bà hiểu rằng đó chính là món nợ lớn nhất cuộc đời mình.

Chỉ đến khi được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối, Dương Ngọc Anh mới chấp nhận đối diện với con gái mình. Có lẽ bà hiểu đó sẽ là lần cuối cùng bà còn cơ hội nói lời xin lỗi với đứa con đã bị mình bỏ quên quá lâu. Nhưng ngay cả khi đối diện với con gái, bà vẫn không đủ can đảm để nói trực tiếp. Thay vào đó, bà chỉ có thể gửi gắm nỗi day dứt ấy qua những dòng thư muộn màng: “Là một người mẹ, mẹ đã chẳng thể cho con tình mẫu tử mà con đáng có được. Đây là điều hối tiếc lớn nhất cuộc đời mẹ.”

“Gửi những người không nỡ buông bỏ. Đời người mới ngắn ngủi làm sao. Xin hãy luôn trân trọng từng cơ hội yêu thương.”

Một trong những câu thoại đắt giá nhất ở Ánh Dương Của Mẹ xuất hiện vào cuối phim: “Gửi những người không nỡ buông bỏ. Đời người mới ngắn ngủi làm sao. Xin hãy luôn trân trọng từng cơ hội yêu thương.” Cuộc sống luôn ném vào con người những mất mát, tổn thương và thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng đời người vốn ngắn ngủi, nếu mãi mắc kẹt trong đau thương, oán hận hay day dứt, ta sẽ dễ đánh rơi những yêu thương vẫn luôn hiện diện quanh mình.