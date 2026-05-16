TP.HCM trở thành điểm du lịch “nhất định phải check-in” của giới trẻ Đông Nam Á

Ngọc Ngân

HHTO - TP.HCM đang trở thành một trong những "tọa độ" thu hút bậc nhất với những đôi chân “cuồng đi” ở Đông Nam Á. Từ du khách bình thường đến travel blogger chục - trăm nghìn lượt theo dõi đều có cùng cảm nhận: Trải nghiệm đa dạng với giá cả “dễ thở” đến không ngờ!

Từ cơn sốt "săn đồ" local brand đến thiên đường mua sắm

Vài năm trở lại đây, thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế khi được nhiều ngôi sao quốc tế lăng xê. Năm 2023, giới trẻ Thái Lan từng rộ trào lưu rủ nhau đến TP.HCM "săn đồ" local brand. Lisa (BLACKPINK) cũng được gặp "bắt trend". Những cung đường như đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ hay các trung tâm mua sắm như Takashimaya, Saigon Centre... đã trở nên “quen mặt” với những người trẻ sành điệu yêu thích thời trang.

Zoe Vinluan dành niềm yêu thích đặc biệt cho thời trang Việt Nam. Nguồn: @zoenrv

Zoe Vinluan, một vlogger chuyên về thời trang người Philippines, dành nhiều sự ưu ái cho Việt Nam. Cô đã dành hàng chục video khoe những món đồ mà mình mua được tại TP.HCM dưới dạng “shopping haul vlog” - dạng video chia sẻ những sản phẩm mang về sau một chuyến mua sắm. Cô chia sẻ mình có thể mua được nhiều sản phẩm với mẫu mã, phong cách đa dạng, chất lượng tốt đến không tưởng với giá cả cực phải chăng.

Từ cơn sốt "săn đồ" local brand, du lịch TP.HCM trở thành xu hướng mới của giới trẻ Đông Nam Á. Camille Co, một YouTuber chuyên làm nội dung về chia sẻ trải nghiệm, đã làm một video với tiêu đề “Ho Chi Minh Shopping Guide", trong đó cô đã đến 30 địa điểm mua sắm thời trang tại TP.HCM để thử đồ, so sánh giá và chất lượng của từng nơi. Hiện vlog đã đạt được hơn 50.000 lượt xem trên YouTube.

Góc nào cũng "nghệ"

Nếu Bangkok (Thái Lan) nổi tiếng với chợ đêm, Seoul (Hàn Quốc) gây ấn tượng bằng "bản phối" lãng mạn và sầm uất, TP.HCM lại thu hút Gen Z Đông Nam Á nhờ sự pha trộn giữa nhịp sống đô thị hiện đại và chất liệu đời thường rất “điện ảnh”.

Trên các mạng xã hội, cụm từ “Saigon aesthetic” hay “Saigon cafe hopping” xuất hiện ngày càng nhiều. Các địa điểm như The Café Apartment trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Landmark 81, nhà thờ Tân Định hay những chung cư cũ ở khu vực trung tâm thành phố là những hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong vlog du lịch của giới trẻ Đông Nam Á.

Nhiều du khách quốc tế cho rằng TP.HCM có lợi thế chỉ cần bước xuống phố là có thể quay vlog đẹp mê. Từ cảnh xe cộ tấp nập giờ tan tầm, quán cà phê nằm trong chung cư cũ cho đến các rooftop bar nhìn ra sông Sài Gòn đều trở thành chất liệu hình ảnh hấp dẫn "xây feed".

Chốn mĩ vị nhân gian

Ẩm thực tiếp tục là “vũ khí mềm” giúp TP.HCM chinh phục du khách, độ ngon là tất yếu và điểm cộng còn là nhịp sống "không ngủ". Hầu như bất kỳ thời điểm nào trong ngày, TP.HCM đều có thể “chiều lòng” thực khách.

Pimrypie - một TikToker nổi tiếng tại Thái Lan với hơn 16 triệu người theo dõi - có một chuỗi các vlog trải nghiệm ẩm thực tại TP.HCM. Được biết đến với hình ảnh sành ăn, cô đã làm một chuyến food tour thực thụ, từ những món ăn đường phố như chuối nướng hay cá viên chiên, cho đến các món đặc trưng như cơm tấm, bánh xèo, bánh cuốn, phở bò…, khiến người xem bất giác "đói bụng", muốn đến TP.HCM ngay lập tức.

Biểu cảm đa dạng của Pimrypie khi thưởng thức các món ăn Việt khiến nhiều người xem thích thú. Nguồn: @pimrypie__tiktok

Với chi phí vừa phải, nhịp sống sôi động và trải nghiệm đa dạng, đó là tóm gọn nhất khi nói về sức hút khó cưỡng tạo nên cơn sốt du lịch TP.HCM của giới trẻ Đông Nam Á.

