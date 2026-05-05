Ninh Bình: Sự tích mang tính tâm linh của hồ Núi Lớ, nơi xảy ra sự cố flyboard

HHTO - Không chỉ được biết đến là điểm trải nghiệm mới với hoạt động flyboard, hồ Núi Lớ còn gắn với nhiều yếu tố tâm linh và truyền thuyết dân gian lâu đời. Không gian sơn thủy hữu tình cùng những câu chuyện lịch sử đã tạo nên một vùng đất mang đậm màu sắc văn hóa tại Ninh Bình.

Hồ Núi Lớ - danh thắng giữa lòng Cố đô

Còn được gọi là hồ Con Rùa hay hồ Cá Voi, hồ Núi Lớ nằm tại phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), thuộc khu vực công viên văn hóa Tràng An. Với diện tích mặt nước hơn 50ha, đây được xem là hồ nước ngọt lớn ở trung tâm TP Ninh Bình (cũ), nổi bật với không gian rộng thoáng và cảnh quan hài hòa giữa núi và nước.

Giữa lòng hồ là núi Lớ - ngọn núi đá vôi tự nhiên dài khoảng 200m, có hình dáng đặc biệt giống một con cá voi khổng lồ đang bơi giữa làn nước xanh. Phần đầu núi cao khoảng 40m, phần đuôi thấp dần xuống khoảng 20m, tạo nên hình khối sinh động khi nhìn từ trên cao hoặc từ xa.

Cảnh quan khu vực hồ Núi Lớ. (Ảnh: Phố cổ Hoa Lư - Ninh Bình)

Nằm song song với núi Cá Voi là đảo Chùa Vàng, nơi tọa lạc Chùa Bát Long - ngôi chùa có lịch sử hơn 1.000 năm, được cho là xây dựng từ thời vua Lê Đại Hành, nay chỉ còn dấu tích. Sự kết hợp giữa hồ nước, núi đá và công trình tâm linh tạo nên một tổng thể mang đậm dấu ấn văn hóa - lịch sử.

Đáng chú ý, khu vực này trước đây tồn tại hàng trăm ngôi mộ, được người dân Ninh Bình quen gọi với cái tên (không chính thức) là nghĩa trang Núi Lớ, tuy nhiên, khu vực này đã được giải tỏa để triển khai dự án Công viên văn hoá Tràng An có tổng diện tích trên 348 ha do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm Chủ đầu tư, từ nguồn vốn ngân sách, triển khai thi công từ năm 2009.

Cầu phao nối đường vào chùa Vàng. (Ảnh: Phạm Lộc Tấn)

Truyền thuyết về chàng Lớ và “Tứ đại danh sơn”

Tên gọi núi Lớ gắn liền với câu chuyện dân gian về chàng Lớ - một chàng trai nghèo nhưng có tính cách phóng khoáng, lạc quan. Theo truyền thuyết, mỗi khi đi đánh bắt tôm cá, chàng phải giấu chiếc quần duy nhất của mình trong hang núi. Cuộc đời nhiều éo le nhưng chàng vẫn giữ được tinh thần tự tại, từ đó hình thành nên câu chuyện lưu truyền trong dân gian.

Không chỉ mang yếu tố truyền thuyết, núi Lớ còn là một trong “Tứ đại danh sơn” nổi tiếng ở trung tâm phường Hoa Lư, cùng với núi Kỳ Lân, núi Non Nước và núi Cánh Diều. Những ngọn núi này không chỉ có giá trị cảnh quan mà còn gắn với chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô.

Chính sự hòa quyện giữa yếu tố tự nhiên và câu chuyện dân gian đã tạo nên màu sắc tâm linh riêng biệt cho khu vực hồ Núi Lớ.

Không gian thanh tịnh và sức hút du lịch

Hồ Núi Lớ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp yên bình, không khí trong lành và cảnh sắc sơn thủy hữu tình. Du khách đến đây có thể vừa ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc, chiêm ngưỡng núi Cá Voi độc đáo, vừa tham quan, chiêm bái tại chùa Bát Long trên đảo Chùa Vàng.

(Ảnh: Ninh Bình 24h)

Vị trí của hồ cũng khá thuận lợi khi nằm gần các tuyến giao thông chính, dễ dàng kết nối tới các điểm du lịch nổi tiếng như Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc hay Hang Múa. Nhờ đó, nơi đây ngày càng thu hút đông đảo du khách và Phật tử trong, ngoài nước.

Hiện tại, khu vực hồ mở cửa tự do cho khách tham quan, chỉ phát sinh chi phí với một số dịch vụ trải nghiệm như đi thuyền hay thưởng trà.

Từ không gian tâm linh đến điểm trải nghiệm mới

Gần đây, Hồ Núi Lớ được chú ý hơn khi xuất hiện hoạt động flyboard - loại hình thể thao dưới nước mang tính trải nghiệm. Tuy nhiên, sự cố xảy ra trong quá trình vận hành đã khiến dư luận quan tâm, đặc biệt khi địa điểm này vốn gắn với yếu tố tâm linh và sự yên bình.

Du khách trải nghiệm flyboard tại khu vực hồ Núi Lớ.

Dù vậy, nhìn tổng thể, Hồ Núi Lớ vẫn là điểm đến hội tụ nhiều giá trị: Từ cảnh quan thiên nhiên, truyền thuyết dân gian cho tới dấu ấn lịch sử lâu đời. Đây cũng là một trong những không gian tiêu biểu phản ánh sự giao thoa giữa văn hóa - tâm linh và phát triển du lịch tại Ninh Bình.