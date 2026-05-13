Ube - Giải mã "cơn sốt tím" khiến giới trẻ mê mẩn ngang ngửa matcha latte

Cẩm Nhung (tổng hợp)

HHTO - Trong khi “cơn sốt” Matcha vẫn chưa hạ nhiệt, Ube (khoai mỡ tím) lại đang trở thành cái tên mới được giới trẻ đặc biệt quan tâm, nhanh chóng “phủ tím” thực đơn của nhiều quán cà phê và tiệm bánh.

Thời gian gần đây, các hashtag như #ube, #ubelatte hay #ubedessert liên tục xuất hiện trên TikTok và Instagram, thu hút hàng loạt video trải nghiệm, review món ăn và hình ảnh check-in đẹp mắt. Những ly Ube latte tím pastel, bánh mousse hay kem Ube nhanh chóng trở thành “gương mặt quen thuộc” trên bảng tin của nhiều bạn trẻ.

Hình ảnh về đồ ăn, thức uống làm từ ube được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: @cicadahanoi, @glace_chaud.

"Giải ngố" cho bạn nè, ube là một loại khoai mỡ tím có nguồn gốc từ Philippines, thường xuất hiện trong các món tráng miệng truyền thống với vị ngọt nhẹ, béo thơm. Nhờ màu tím tự nhiên nổi bật cùng khả năng “ăn ảnh”, thực phẩm/ đồ uống từ ube đã dễ dàng thu hút sự chú ý và nhanh chóng lọt vào danh sách những thức uống được giới trẻ yêu thích trong thời gian gần đây.

Không chỉ xuất hiện trong các món tráng miệng quen thuộc, ube này còn được biến tấu thành nhiều phiên bản khác nhau như ube latte, trà sữa ube, cheesecake, kem, croissant nhân ube... hay thậm chí kết hợp cùng cà phê, mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho giới trẻ. Tại Việt Nam, nhiều quán cà phê và tiệm bánh cũng nhanh chóng “bắt trend” khi đưa ube vào menu để thử nghiệm.

Ube còn được "biến tấu" dưới nhiều hình thức, tạo nên sự đa dạng khi trải nghiệm ẩm thực cho giới trẻ. Ảnh: @maymematcha, @yuki_banan.
Ube xuất hiện tại hàng quán ở Việt Nam. Clip: @byjoycoffee

Dù được gọi là “cơn sốt ẩm thực” mới, không ít ý kiến cho rằng sức hút của ube hiện phần lớn đến từ yếu tố hình ảnh bắt mắt hơn là hương vị để “giữ chân thực khách” lâu dài như matcha. Tuy vậy, với khả năng biến tấu đa dạng, "nguyên liệu tím" này đang dần tạo nên dấu ấn riêng trong bản đồ ẩm thực của giới trẻ, cho thấy một xu hướng mới đang được khai phá từ chính nhu cầu trải nghiệm và chia sẻ trên mạng xã hội.

