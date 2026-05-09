Cuối tuần này về Hải Phòng dự lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026: Trẻ trung, giàu bản sắc

HHTO - Tháng 5 về, những hàng phượng đỏ bắt đầu nhuộm rực các tuyến phố trung tâm cũng là lúc Hải Phòng bước vào mùa lễ hội sôi động nhất trong năm. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng” đang mang đến bầu không khí náo nhiệt, trẻ trung và giàu bản sắc cho thành phố cảng.

Diễn ra từ ngày 7/5 đến 13/5 tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và quảng trường nhà hát thành phố, chuỗi hoạt động kéo dài suốt 1 tuần được xem là điểm nhấn văn hóa - du lịch lớn nhất của Hải Phòng trong năm nay.

Từ 17h30 đến 24h hằng ngày, hàng loạt hoạt động nghệ thuật đặc sắc liên tục được tổ chức như biểu diễn nghệ thuật quốc tế, liên hoan múa rối, âm nhạc đường phố, trình diễn xiếc, nghệ thuật dân gian, các chương trình dành cho thiếu nhi đất cảng…

Khoảng 10.000 người dân và du khách tới xem đêm nhạc khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. (Ảnh: TPO)

Điểm đặc biệt của mùa lễ hội năm nay là lần đầu tiên khu vực dải vườn hoa trung tâm được tổ chức thành không gian lịch sử, văn hóa, âm nhạc và ẩm thực quy mô lớn. Không gian này tái hiện hình ảnh một Hải Phòng vừa cổ kính, giàu chiều sâu văn hóa, vừa hiện đại, năng động và phát triển mạnh mẽ.

Các chương trình nghệ thuật được thiết kế theo phong cách giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Người dân và du khách có thể bắt gặp những làn điệu hát xẩm, ca trù, chèo xen kẽ cùng hip hop, zumba hay DJ sôi động ngay giữa trung tâm thành phố.

Đoàn nghệ thuật thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) sẽ tham gia biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. (Ảnh: TPO)

Song song với đó là 18 gian trưng bày giới thiệu văn hóa phi vật thể, sản phẩm truyền thống và các điểm đến du lịch tiêu biểu của Hải Phòng. Không gian ẩm thực cũng thu hút đông đảo người dân với nhiều món ăn đặc trưng làm nên thương hiệu đất cảng như bánh đa cua, nem cua bể, bún cá cay… cùng các khu trải nghiệm ẩm thực quốc tế.

Qua 13 mùa tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ không chỉ trở thành “thương hiệu” riêng của Hải Phòng mà còn góp phần xây dựng hình ảnh thành phố trẻ trung, cởi mở, giàu sức sống và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Không chỉ nổi tiếng với sắc đỏ hoa phượng, Hải Phòng còn là một trong những đô thị phát triển năng động nhất cả nước với hệ thống hạ tầng hiện đại, cảnh quan đô thị khang trang cùng nhiều điểm đến nổi tiếng như Đồ Sơn, Cát Bà, vịnh Lan Hạ hay khu phố trung tâm mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp.

Đặc biệt, Hải Phòng cũng sẽ là địa điểm đăng cai vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào cuối tháng 8 tới. Việc được lựa chọn trở thành nơi tổ chức đêm chung kết tiếp tục cho thấy sức hút của thành phố cảng - nơi hội tụ giữa vẻ đẹp hiện đại, chiều sâu văn hóa và không khí trẻ trung, sôi động.

Từ mùa lễ hội Hoa Phượng Đỏ rực rỡ tháng 5 đến sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam vào cuối tháng 8, Hải Phòng đang cho thấy hình ảnh một thành phố ngày càng bứt phá, trở thành điểm đến nổi bật của các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn trên cả nước.