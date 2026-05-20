Bãi cỏ công viên chiều hoàng hôn: Khoảng không "chữa lành" giữa lòng phố thị

HHTO - Bỏ lại sau lưng sự xô bồ của phố thị và áp lực công việc, vào mỗi buổi chiều tà, nhiều bạn trẻ lại rủ nhau ra các công viên, bãi cỏ ven bờ sông, bờ hồ để săn hoàng hôn. Đây được xem như "bữa tiệc tinh thần" hoàn hảo giúp nhiều người nạp năng lượng sau ngày dài.

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài đăng ghi lại cảnh công viên và những bãi cỏ ven hồ vào thời điểm hoàng hôn. Các khung hình, đoạn clip "bắt trọn" cảnh Mặt Trời lặn nhanh chóng viral và thu hút lượt tương tác khủng.

"Tọa độ" các công viên nhận "bão tim" từ cộng đồng mạng.

Không khó để bắt gặp cảnh các công viên đông kín người vào buổi chiều tà. Khoảng thời gian hoàng hôn buông xuống được xem là "khung giờ vàng" khi ánh nắng dịu dàng hơn, thời tiết mát mẻ và không gian trở nên dễ chịu sau ngày Hè oi bức. Những con đường ven hồ, bãi cỏ rộng dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người trẻ sau giờ học, giờ làm.

Chiều hoàng hôn tại công viên sáng tạo (TP.HCM). Ảnh: @duonginsaigon

Với Gen Z, tọa độ này dần trở thành "trạm sạc pin" tinh thần giữa nhịp sống đô thị nhiều áp lực. Nhiều bạn trẻ "tụ tập" ở các công viên với những buổi picnic ngắn nhằm tận hưởng khoảng thời gian chậm rãi hiếm hoi trong ngày cùng bạn bè, người thân. Bên cạnh đó, các hoạt động như chạy bộ, đạp xe, nghe nhạc hay ngắm hoàng hôn cũng trở thành một phần của lối sống thư giãn được nhiều người yêu thích.

Một góc Hồ Tây vào buổi chiều tà. Video: @iamsiia_

Hoàng hôn ở công viên Thống Nhất. Ảnh: @duynduynah

Sức hút của công viên không nằm ở những trải nghiệm cầu kỳ mà đến từ cảm giác gần gũi và dễ chịu mà không gian thiên nhiên mang lại. Giữa thành phố đông đúc và guồng quay công việc liên tục, việc được ngồi giữa bãi cỏ rộng, cảm nhận gió chiều hay nhìn bầu trời chuyển giao được ví như một liệu trình chữa lành miễn phí.

Buổi chiều ở công viên Huế Video: @_queenhuw.24_

Không ít cư dân mạng cho rằng, chính sự bình yên ấy đã khiến công viên trở thành một trong những địa điểm được giới trẻ yêu thích nhất thời gian gần đây. Khi nhiều người quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần và nhu cầu cân bằng cuộc sống, những khoảng xanh giữa lòng phố thị đang dần trở thành nơi để người ta tìm lại cảm giác thư giãn từ những điều giản dị nhất.