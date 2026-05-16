Giày ballet flat đang "on trend": Đã đến lúc chân được nghỉ ngơi đôi chút rồi!

HHTO - Cảm ơn vòng quay thời trang đã quay đến đây, đến lúc chân được nghỉ ngơi đôi chút rồi!

Có một thời gian dài, ballet flat (giày ba-lê đế bệt) bị gắn với hình ảnh “quá nữ tính”, hơi cổ điển và thiếu cá tính giữa thời đại sneaker thống trị. Nhưng thời trang luôn vận động theo vòng lặp thú vị của riêng nó và giờ đây, ballet flat đã chính thức trở lại như một trong những đôi giày được yêu thích nhất trên phong cách đường phố lẫn mạng xã hội.

Kiểu giày này không còn chỉ dành cho những bộ trang phục “bánh bèo” nữa. Rosé BLACKPINK xuất hiện với đôi ballet flat phối cùng váy da đen, tất cao cổ và túi oversized, tạo nên tổng thể vừa mềm mại vừa đúng chất fashion icon.

Điểm khiến ballet flat được yêu thích là ở sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thời trang và cảm giác dễ chịu. Sau nhiều năm chạy theo những đôi platform cao chót vót hay sneaker hầm hố, thế giới thời trang dường như đang dịch chuyển về tinh thần “quiet comfort”, đẹp nhưng phải thoải mái. Ballet flat đáp ứng đúng điều đó: Nhẹ chân, dễ đi, nữ tính vừa đủ nhưng vẫn linh hoạt trong cách phối đồ.

Không khó để bắt gặp ballet flat xuất hiện cùng mọi kiểu trang phục thời gian gần đây. Từ váy slip dress, chân váy midi cho đến quần jeans rộng hay quần may đo tối giản, đôi giày này đều có thể hòa hợp một cách tự nhiên.

Có lẽ vì thế mà ballet flat đang trở thành biểu tượng mới cho kiểu ăn mặc hiện đại: Không cần quá cầu kỳ, không phải hy sinh sự thoải mái, nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo dấu ấn riêng. Và nhìn cách Rosé BLACKPINK diện đôi giày này, có thể đoán rằng ballet flat sẽ còn tiếp tục phủ sóng mạnh trong thời gian tới.