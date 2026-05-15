Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Dụng ý công phu đằng sau look nàng thơ trong trẻo của Jisoo tại Dior Cruise 2027

Mai Lâm

HHTO - Jisoo BLACKPINK đã khiến mạng xã hội mê đắm bởi tạo hình vừa mong manh, thanh lịch, vừa mang nét cổ tích đặc trưng của nhà Dior.

Xuất hiện tại show diễn Cruise mới nhất của Dior, Jisoo tiếp tục chứng minh vì sao cô được xem là “nàng thơ” hoàn hảo của nhà mốt nước Pháp. Bộ váy cô lựa chọn là thiết kế tulle nhiều tầng với bảng màu đen trắng tương phản đầy tinh tế. Phần thân trên màu trắng được xử lý bằng những lớp bèo nhún mềm mại, tạo cảm giác như những đám mây bồng bềnh phủ quanh cơ thể.

dior-cruise-2027-jisoo-blackpink.jpg
dior-cruise-2027-jisoo.jpg
Jisoo BLACKPINK vẫn là nàng thơ thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông.

Trong khi đó, chân váy đen chấm bi với chi tiết viền lượn sóng lại mang đến nét nữ tính pha chút gothic đặc trưng của Dior Cruise. Thiết kế bất đối xứng phía sau giúp tổng thể thêm bay bổng, tạo hiệu ứng chuyển động đẹp mắt mỗi khi Jisoo bước đi.

img-0060.jpg

Điểm thú vị nằm ở cách cô tiết chế phụ kiện để giữ sự thanh thoát cho trang phục. Chiếc túi đen mini cùng đôi giày mũi nhọn cổ điển giúp tổng thể không bị quá cầu kỳ, đồng thời làm nổi bật phom váy nhiều lớp vốn đã đủ thu hút.

dior-cruise-2027-jisoo-blackpink-123k.jpg

Kiểu tóc xoăn nhẹ buộc nửa đầu cũng góp phần tôn lên khí chất dịu dàng, sang trọng đúng chất “princess core” đang được yêu thích.

img-0059.jpg

Về makeup, Jisoo trung thành với layout trong trẻo quen thuộc nhưng được nâng cấp theo hướng thanh lịch hơn. Lớp nền mỏng nhẹ căng mịn giúp làn da trông tự nhiên dưới ánh đèn sự kiện. Đôi mắt được nhấn bằng eyeliner mảnh kéo dài nhẹ ở đuôi, kết hợp cùng hàng mi cong tạo cảm giác vừa sắc sảo vừa mềm mại. Tông son hồng nude và má ửng nhẹ khiến tổng thể giữ được vẻ nữ tính, thanh thuần mà không hề nhạt nhòa.

img-0064.jpg

Không cần lên đồ phô trương, Jisoo vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ thần thái sang trọng và khả năng “cân” hoàn hảo tinh thần lãng mạn đặc trưng của Dior Cruise.

Mai Lâm
#Phong cách nàng thơ Dior #Trang phục và phụ kiện tinh tế #Lịch sự và nữ tính trong makeup #Phong cách thời trang princess core #Biểu tượng thời trang Jisoo

Xem thêm

Cùng chuyên mục