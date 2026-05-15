Dụng ý công phu đằng sau look nàng thơ trong trẻo của Jisoo tại Dior Cruise 2027

HHTO - Jisoo BLACKPINK đã khiến mạng xã hội mê đắm bởi tạo hình vừa mong manh, thanh lịch, vừa mang nét cổ tích đặc trưng của nhà Dior.

Xuất hiện tại show diễn Cruise mới nhất của Dior, Jisoo tiếp tục chứng minh vì sao cô được xem là “nàng thơ” hoàn hảo của nhà mốt nước Pháp. Bộ váy cô lựa chọn là thiết kế tulle nhiều tầng với bảng màu đen trắng tương phản đầy tinh tế. Phần thân trên màu trắng được xử lý bằng những lớp bèo nhún mềm mại, tạo cảm giác như những đám mây bồng bềnh phủ quanh cơ thể.

Jisoo BLACKPINK vẫn là nàng thơ thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông.

Trong khi đó, chân váy đen chấm bi với chi tiết viền lượn sóng lại mang đến nét nữ tính pha chút gothic đặc trưng của Dior Cruise. Thiết kế bất đối xứng phía sau giúp tổng thể thêm bay bổng, tạo hiệu ứng chuyển động đẹp mắt mỗi khi Jisoo bước đi.

Điểm thú vị nằm ở cách cô tiết chế phụ kiện để giữ sự thanh thoát cho trang phục. Chiếc túi đen mini cùng đôi giày mũi nhọn cổ điển giúp tổng thể không bị quá cầu kỳ, đồng thời làm nổi bật phom váy nhiều lớp vốn đã đủ thu hút.

Kiểu tóc xoăn nhẹ buộc nửa đầu cũng góp phần tôn lên khí chất dịu dàng, sang trọng đúng chất “princess core” đang được yêu thích.

Về makeup, Jisoo trung thành với layout trong trẻo quen thuộc nhưng được nâng cấp theo hướng thanh lịch hơn. Lớp nền mỏng nhẹ căng mịn giúp làn da trông tự nhiên dưới ánh đèn sự kiện. Đôi mắt được nhấn bằng eyeliner mảnh kéo dài nhẹ ở đuôi, kết hợp cùng hàng mi cong tạo cảm giác vừa sắc sảo vừa mềm mại. Tông son hồng nude và má ửng nhẹ khiến tổng thể giữ được vẻ nữ tính, thanh thuần mà không hề nhạt nhòa.

Không cần lên đồ phô trương, Jisoo vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ thần thái sang trọng và khả năng “cân” hoàn hảo tinh thần lãng mạn đặc trưng của Dior Cruise.