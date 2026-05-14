Bạn cần tới địa điểm nào để nộp đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026?

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Có nhiều cách để bạn nộp đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026, bạn có thể đển trực tiếp 5 địa điểm tại các thành phố lớn trên toàn quốc, hoặc đơn giản hơn, bạn có thể đăng ký online qua các website chính thức của Ban Tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi nhan sắc uy tín và lâu đời nhất Việt Nam là Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền Hương Sắc đã chính thức khởi động, BTC cuộc thi đã công bố thể lệ chi tiết về cuộc thi. Vậy, làm sao để có thể đăng ký tham dự cuộc thi được chính xác nhất?

Đầu tiên, bạn hãy ghi nhớ hạn cuối cùng của thời gian đăng ký dự thi là 12/6/2026 nhé! Bạn cần nộp đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung của Ban Tổ chức) qua hình thức nộp online hoặc nộp trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện.

Lưu ý: Hồ sơ nếu gửi qua đường bưu điện, phong bì phải dán tem và đề rõ: Hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đăng ký trực tiếp:

- Miền Bắc: Mời bạn tới Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trụ sở báo Tiền Phong - số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội hoặc D29 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Miền Nam: Bạn có thể tới Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TP.HCM, số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hoà, TP.HCM.

- Tây Nguyên: Mời bạn tới Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên, số 26 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Miền Trung: Bạn có thể tới Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung, số 339 Lê Thanh Nghị, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng hoặc 19 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Nghệ An: Mời bạn tới Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An, số 21 Hồ Xuân Hương, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bạn cũng có thể đăng ký online qua báo Tiền Phong điện tử www.tienphong.vn hoặc www.hhvn.com.vn, www.lasoong.com. Mẫu đơn đăng ký dự thi có tại các địa điểm trên hoặc bạn cũng có thể tải và in từ địa chỉ của báo Tiền Phong điện tử hoặc các website chính thức của cuộc thi như trên.

Sự trở lại của Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được kỳ vọng của khán giả về một mùa giải ấn tượng, tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Ban tổ chức tiếp tục kiên định với giá trị truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ Việt Nam. Đó chính là giá trị độc bản, riêng có của đấu trường nhan sắc có bề dày lịch sử gần 40 năm.

