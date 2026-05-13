Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc cần có những gì?

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Nếu bạn đang có ý định đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cuộc thi nhan sắc uy tín và lâu đời nhất của nước ta, hãy chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ các yếu tố sau nhé!

img-3443.jpg

1. Đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc theo mẫu của Ban Tổ chức, có thể tải và in từ địa chỉ website của báo Tiền Phong điện tử www.tienphong.vn hoặc các website www.hhvn.com.vn, www.lasoong.com

2. Sơ yếu lý lịch (được chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức nơi thí sinh đang học tập hoặc công tác xác nhận trước ngày nộp đăng ký dự thi về Ban Tổ chức không quá 30 ngày).

3. Bản sao công chứng bằng cấp cao nhất (tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên); hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (giấy chứng nhận chỉ có giá trị trong 1 tháng kể từ ngày cấp, sau đó phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp); và/hoặc giấy xác nhận sinh viên đang theo học Đại học, Cao đẳng.

4. 03 tấm ảnh màu cỡ 13x18 cm (chụp chân dung, mặc áo tắm và toàn thân).

5. Video clip ngắn giới thiệu về bản thân (quay trực diện cận mặt và toàn thân, trang phục lịch sự, độ phân giải 1920 x 1080 pixel trở lên, độ dài từ 01 phút đến tối đa 03 phút, tải lên Google Drive và gửi link về Ban Tổ chức).

6. Bản sao công chứng Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hạn sử dụng.

7. Chứng nhận danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành, khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 mà thí sinh đã đoạt giải… (bản sao công chứng, áp dụng đối với thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên).

hhvn2.jpg

Hành trình tìm kiếm thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc chính thức được khởi động trên khắp cả nước. Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào mùa giải thứ 20 với sự chuyển mình, kết hợp giữa việc gìn giữ giá trị cốt lõi và đổi mới tư duy tổ chức để thích ứng với thời đại số.

Chủ đề Miền Hương Sắc là thông điệp tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, miền của hương, sắc, lòng nhân ái và sự lan tỏa giá trị cộng đồng. Nếu năm 2024 là câu chuyện về di sản tại Huế, thì năm 2026 sẽ là hành trình kết nối tới Hải Phòng - thành phố trẻ trung, cởi mở và hào hoa.

hht1481-coverfb.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hồ sơ dự thi #cuộc thi sắc đẹp #Miền Hương Sắc #tuyển chọn #đăng ký #báo Tiền Phong

Xem thêm

Cùng chuyên mục