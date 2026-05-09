Hoa hậu Việt Nam 2026: Tân Hoa hậu sẽ nhận được giải thưởng giá trị thế nào?

THUÝ HIỀN

HHTO - Thể lệ chi tiết của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức được công bố, tân Hoa hậu sẽ nhận được giải thưởng giá trị thế nào? Và cuộc thi sẽ có những giải thưởng phụ gì, trị giá ra sao?

Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh sẽ được trải qua các nội dung thi phổ biến nhất, bao gồm:

- Thi vẻ đẹp hình thể thông qua trình diễn (phần thi bắt buộc): Thi trang phục áo dài, thi trang phục áo tắm (đồng phục), thi trang phục dạ hội tự chọn, thi trang phục dân tộc/ cổ phục.

- Thi thực hành thực tế, thi tài năng (phần thi tự chọn), thi ứng xử (áp dụng cho các thí sinh lọt vào Top 5).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tổ chức các cuộc thi Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp Biển, Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất… và sát hạch thông qua các hoạt động đồng hành, dã ngoại, các hoạt động xã hội khác.

Về giải thưởng và danh hiệu:

- Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ nhận giải thưởng gồm vương miện Hoa hậu Việt Nam và 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng).

- Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận giải thưởng 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

- Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận giải thưởng 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

Cuộc thi cũng chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất để trao các danh hiệu: Người đẹp Biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao - Mỗi giải thưởng trị giá 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

Không đơn thuần là một sân chơi nhan sắc, Hoa Hậu Việt Nam từ lâu đã được xem là thước đo chuẩn mực của vẻ đẹp Việt. Sự khắt khe trong tiêu chí tuyển chọn, từ ngoại hình, tri thức đến nhân cách, đã tạo nên giá trị khác biệt và uy tín bền vững qua nhiều thế hệ. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động vòng sơ khảo tại TP.HCM và Hà Nội từ tháng 6. Vòng chung kết dự kiến diễn ra tháng 8 tại Hải Phòng.

