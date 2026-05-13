Cannes 2026: Sao C-Biz "nhốn nháo", Trương Nghệ Hưng lạc lõng, Củng Lợi lập kỷ lục

HHTO - Dàn sao đến từ làng giải trí Hoa ngữ "chiếm sóng" trong ngày khai mạc Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026.

Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 79 chính thức khai màn tại Nhà hát Lumière thuộc Palais des Festivals vào sáng 13/5 (giờ Việt Nam). Sự kiện khai mạc ghi nhận sự đổ bộ của nhiều cái tên đến từ làng giải trí Hoa ngữ.

Củng Lợi trở lại thảm đỏ Cannes lần thứ 21, với tư cách khách mời đặc biệt phát biểu tại lễ khai mạc LHP. Nữ minh tinh diện thiết kế riêng của nhà mốt Balenciaga kết hợp cùng trang sức kim cương to bản. Kiểu tóc búi cao, lối trang điểm với màu son nude đặc trưng giúp mỹ nhân 61 tuổi hoàn thiện diện mạo quyền lực.

Củng Lợi là cái tên danh giá nhất trong dàn sao C-Biz dự Cannes năm nay. Nữ minh tinh được theo sát trực tiếp suốt hành trình với nhiều cảnh quay cận trên chương trình phát sóng chính thức. Giám đốc nghệ thuật của LHP Cannes - Thierry Frémaux đích thân chào đón bà trên thảm đỏ.

Không chỉ lập kỷ lục về số lần tham dự, Củng Lợi là sao Hoa ngữ đầu tiên vinh dự được chọn phát biểu khai mạc liên hoan phim.

Triệu Đào diện đầm đen cách điệu của Prada phối cùng trang sức ngọc lục bảo Chopard Haute Joaillerie dự khai mạc LHP Cannes lần thứ 79. Bộ phim Bóng ma Torino do cô đóng chính lọt danh sách đề cử ở hạng mục Phim kinh điển Cannes.

Lần đầu tiên sải bước trên thảm đỏ Cannes, Tạ Khả Dần chọn thiết kế đuôi cá sequin đen trắng thuộc BST Thu/Đông 2026 của The Atelier. Sao nữ lăng xê trang sức cao cấp của Messika, trang điểm sắc sảo.

Trương Nghệ Hưng (LAY) xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2026 với vai trò Đại sứ Truyền thông toàn cầu của Đêm hội Trung Quốc. Nam idol bảnh bao trong bộ âu phục màu nâu sẫm, tạo điểm nhấn với phụ kiện vàng của Junpei.

Người hâm mộ khen ngợi diện mạo mang hơi hướng quý tộc, phong thái lịch lãm của Trương Nghệ Hưng.

Dàn nghệ sỹ Hoa ngữ tại sự kiện bị chỉ trích thiếu chuyên nghiệp khi gây ùn tắc trên thảm đỏ vì tụ tập, thời gian tạo dáng lâu ở khu vực cầu thang thảm đỏ. Qua quan sát, netizen chỉ ra rằng dàn sao C-Biz nhiều lần phớt lờ lời chỉ dẫn từ ban tổ chức, bảo an.

