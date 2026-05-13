Ngắm nhan sắc đời thường của Hoa hậu Thế giới Opal Suchata khi trở lại Việt Nam

HHTO - Chủ tịch tổ chức Miss World - bà Julia Morley cùng đương kim Hoa hậu Thế giới người Thái Lan Opal Suchata đã tới TP.HCM, bắt đầu chuyến công tác tại Việt Nam nhằm chuẩn bị khởi động Miss World 2026. Sắc vóc nàng hậu được đánh giá thế nào sau gần 1 năm đăng quang?

Sự kiện họp báo diễn ra ngày 14/5, được xem là cột mốc mở màn cho mùa giải đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 75 năm cuộc thi Miss World. Đây cũng là lần trở lại Việt Nam của bà Julia Morley và Opal Suchata chỉ sau hơn một tháng kể từ chung kết Miss World Vietnam 2025 hồi tháng 3.

Xuất hiện tại sân bay, Hoa hậu Opal Suchata diện trang phục đơn giản với tông màu trung tính, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút sự chú ý nhờ thần thái rạng rỡ. Người đẹp nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam.

Trước khi đến Việt Nam, Chủ tịch Julia Morley và Hoa hậu Opal Suchata vừa tham dự chung kết Miss World Thailand. Theo kế hoạch, tổ chức Miss World sẽ có buổi làm việc với ban tổ chức Việt Nam nhằm chuẩn bị cho họp báo chính thức diễn ra ngày 14/5.

Dịp này, ban tổ chức cũng công bố Nam vương Phạm Tuấn Ngọc chính thức đảm nhận vai trò Giám đốc Vận hành cuộc thi Miss World tại Việt Nam. Đây được xem là thách thức mới của Nam vương sinh năm 1999 sau nhiều hoạt động đồng hành cùng các cuộc thi nhan sắc quốc tế tại Việt Nam.

Ở cương vị mới, Tuấn Ngọc phụ trách các mảng lễ tân, truyền thông và đối ngoại, đồng thời giữ vai trò cầu nối giữa tổ chức Miss World và ban tổ chức Việt Nam trong công tác điều phối, đón tiếp thí sinh quốc tế và triển khai các hoạt động xuyên suốt cuộc thi.

Trước đó tại Miss World lần thứ 72 ở Ấn Độ - nơi Hoa hậu Ý Nhi tham gia tranh tài - Tuấn Ngọc từng đồng hành cùng Chủ tịch Julia Morley trong một số hoạt động của cuộc thi, đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo phần thi Head To Head Challenge.

Nam vương sinh năm 1999 cho biết anh vừa tự hào vừa áp lực khi đảm nhận vị trí mới trong mùa giải đặc biệt mà Việt Nam lần đầu tiên đăng cai.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Miss World 2026 sẽ quy tụ khoảng 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các người đẹp dự kiến có mặt tại Việt Nam từ đầu tháng 8 để tham gia hành trình kéo dài hơn một tháng trước khi bước vào đêm chung kết diễn ra tối 5/9 tại TPHCM.

Các hoạt động chính của cuộc thi sẽ tập trung tại TPHCM với loạt phần thi, sự kiện giao lưu và quảng bá văn hóa. Trong đó, phần thi Dances of the World dự kiến tổ chức ngày 30/8 được xem là điểm nhấn đáng chú ý khi các đại diện quốc tế trình diễn trang phục truyền thống kết hợp âm nhạc và vũ đạo nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.