Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Công bố những điểm đến đầu tiên của hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Buổi họp báo khởi động Miss World 2026 đã diễn ra tại TP.HCM, mở đầu cho hành trình Miss World mùa giải kỷ niệm 75 năm sẽ được tổ chức tại Việt Nam với chuỗi hoạt động trải dài từ tháng 8 đến tháng 9/2026.

Tại họp báo, ban tổ chức cuộc thi công bố những điểm đến đầu tiên của hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam gồm Hải Phòng, TP.HCM - những địa phương đại diện cho vẻ đẹp hiện đại, năng động nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như Dance Of The World và đêm chung kết Miss World 2026. Thành phố Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành, Vũng Tàu sẽ trở thành điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi.

miss-world-4245.jpg

Trong khuôn khổ họp báo, ban tổ chức công bố dàn đại sứ đồng hành cùng Miss World 2026 tại Việt Nam bao gồm: Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Hoa hậu Phan Phương Oanh, Á hậu Lê Phương Khánh Như, Á hậu Trương Tâm Như và Á hậu Huỳnh Minh Kiên.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Miss World Julia Morley cho biết bà luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam từ nhiều năm trước. Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri gửi lời chào đến người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam và bày tỏ sự háo hức trước hành trình sắp tới cùng cuộc thi.

﻿opal-4920.jpg
opal1-7706.jpg

Người đẹp Thái Lan cho biết, cô mong muốn mang thông điệp tích cực của Miss World lan tỏa đến khán giả quốc tế, đồng thời kỳ vọng mùa giải tại Việt Nam sẽ trở thành dịp để bạn bè năm châu hiểu hơn về văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam.

top-3-7260.jpg
Top 3 Miss World Vietnam 2025 cùng đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri.

Theo ban tổ chức, Miss World 2026 dự kiến sẽ có hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới tham gia, mỗi đại diện sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa quốc gia mình đến trẻ em Việt Nam.

Những cuốn sách được xem như món quà văn hóa, trở thành nhịp cầu kết nối tri thức, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc giữa các quốc gia. Toàn bộ sách sẽ được trao tặng trong Ngày hội sách dành cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

hht1481-coverfb.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Miss World 2026 #Việt Nam #điểm đến #văn hóa #du lịch #hoa hậu #Hoa hậu Thế giới 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục