Công bố những điểm đến đầu tiên của hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam

HHTO - Buổi họp báo khởi động Miss World 2026 đã diễn ra tại TP.HCM, mở đầu cho hành trình Miss World mùa giải kỷ niệm 75 năm sẽ được tổ chức tại Việt Nam với chuỗi hoạt động trải dài từ tháng 8 đến tháng 9/2026.

Tại họp báo, ban tổ chức cuộc thi công bố những điểm đến đầu tiên của hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam gồm Hải Phòng, TP.HCM - những địa phương đại diện cho vẻ đẹp hiện đại, năng động nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như Dance Of The World và đêm chung kết Miss World 2026. Thành phố Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành, Vũng Tàu sẽ trở thành điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi.

Trong khuôn khổ họp báo, ban tổ chức công bố dàn đại sứ đồng hành cùng Miss World 2026 tại Việt Nam bao gồm: Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Hoa hậu Phan Phương Oanh, Á hậu Lê Phương Khánh Như, Á hậu Trương Tâm Như và Á hậu Huỳnh Minh Kiên.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Miss World Julia Morley cho biết bà luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam từ nhiều năm trước. Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri gửi lời chào đến người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam và bày tỏ sự háo hức trước hành trình sắp tới cùng cuộc thi.

Người đẹp Thái Lan cho biết, cô mong muốn mang thông điệp tích cực của Miss World lan tỏa đến khán giả quốc tế, đồng thời kỳ vọng mùa giải tại Việt Nam sẽ trở thành dịp để bạn bè năm châu hiểu hơn về văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam.

Top 3 Miss World Vietnam 2025 cùng đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri.

Theo ban tổ chức, Miss World 2026 dự kiến sẽ có hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới tham gia, mỗi đại diện sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa quốc gia mình đến trẻ em Việt Nam.

Những cuốn sách được xem như món quà văn hóa, trở thành nhịp cầu kết nối tri thức, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc giữa các quốc gia. Toàn bộ sách sẽ được trao tặng trong Ngày hội sách dành cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.