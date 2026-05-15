Hoa hậu Tiểu Vy, Bảo Ngọc đọ sắc cùng đương kim Miss World tại buổi họp báo

HHTO - Buổi họp báo khởi động Miss World 2026 đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri, cùng hàng loạt Hoa hậu đình đám của showbiz Việt.

Sự kiện đánh dấu cột mốc mở đầu cho hành trình Miss World mùa giải kỷ niệm 75 năm sẽ được tổ chức tại Việt Nam với chuỗi hoạt động trải dài từ tháng 8 đến tháng 9/2026.

Thảm đỏ họp báo quy tụ đông đảo dàn Hoa hậu đình đám:

Đương kim Miss World người Thái Lan Opal Suchata Chuangsri.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy

Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh

Miss Intercontinental 2022 - Miss World Vietnam 2024 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, cô cũng là đại diện nước chủ nhà Việt Nam tại mùa giải Hoa hậu Thế giới năm nay.

Miss Grand Vietnam 2023 - Á hậu 4 Miss Grand International 2023 Lê Hoàng Phương.

Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh và Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi.

Nam vương Phạm Tuấn Ngọc

Theo ban tổ chức, Miss World 2026 dự kiến có sự tham gia của hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, mỗi đại diện sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng, nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa quốc gia mình đến trẻ em Việt Nam.