Show Dior Cruise 2027: Jisoo BLACKPINK đột phá, Sabrina Carpenter được ưu ái

HHTO - Loạt nàng thơ Jisoo BLACKPINK, Sabrina Carpenter, Anya Taylor-Joy... đổ bộ show Dior Cruise 2027 trong những tạo hình như bước ra từ khu vườn cổ tích giữa Los Angeles.

Tóm tắt nhanh: - Jisoo BLACKPINK ghi điểm mạnh mẽ nhờ năng lượng tự tin tỏa sáng giữa hàng loạt ống kính truyền thông. - Sabrina Carpenter được ví như "xé truyện bước ra".

Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson lựa chọn khuôn viên Bảo tàng Nghệ thuật Quận Los Angeles (LACMA) để tổ chức show diễn Cruise 2027. Không gian nghệ thuật của LACMA tối 13/5 (giờ địa phương) biến thành "khu vườn couture" nhờ sự đổ bộ của hàng loạt nàng thơ, bạn thân thương hiệu trong váy áo rực rỡ, giàu tính thủ công.

Miranda Kerr nổi bật nhờ thần thái thanh lịch trong thiết kế Thu Đông 2026 của nhà mốt Pháp. Mẫu đầm form dáng oversized với phần tay bồng lớn trễ vai, tạo hiệu ứng như đám mây bay lơ lửng, giúp diện mạo của cựu thiên thần Victoria’s Secret trở nên siêu thực.

Tân đại sứ người Nhật Kawai Yumi ghi điểm với diện mạo thơ mộng, mang hơi thở Á Đông. Bộ cánh gồm áo ren trắng, chân váy dáng mullet màu olive, giày chấm bi và túi xách thắt nơ tông màu be.

EJAE - Sao phim K-Pop Demon Hunters gây chú ý khi xuất hiện trong thiết kế tông đen - vàng đồng, tạo điểm nhấn với chi tiết lông vũ hồng pastel đính ở vai và hông.

Mikey Madison chọn bộ âu phục gam màu xám tối giản theo tinh thần quiet luxury.

Eileen Gu mang đến năng lượng sắc sảo, hiện đại với mẫu blazer dáng ngắn kết hợp quần denim đính kết ánh bạc. Công thức phối đồ pha trộn giữa tinh thần sporty chic và thời trang cao cấp giúp "công chúa tuyết" Olympic nổi bật theo cách rất Los Angeles - phóng khoáng nhưng vẫn hào nhoáng.

Nàng thơ Anya Taylor-Joy chọn đầm đen cut-out đính nơ cổ, có cấu trúc xoắn mềm mại quanh eo. Khí chất "tuyệt đối điện ảnh" của "búp bê nước Mỹ" qua ống kính Getty Images gây trầm trồ.

Jisoo BLACKPINK vẫn là nàng thơ thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Sau màn ra mắt thành công tại Met Gala 2026, nữ idol Hàn Quốc tiếp tục có diện mạo mới mẻ, gây thương nhớ tại show Dior Cruise 2027.

Chủ nhân bản hit Flower chọn look 23 thuộc BST Thu Đông 2026 của thương hiệu. Vẫn là bảng màu đen - trắng quen thuộc, trang phục được xử lý xếp lớp bất đối xứng, hoa văn chấm bi, tạo hiệu ứng thị giác như những cánh hoa đang chuyển động quanh cơ thể. Cô phối cùng J’Adior Pump và túi Médallion Bucket Bag, hoàn thiện bằng khuyên tai kim cương brilliant-cut từ thương hiệu Cartier.

Trong lần dự show mới nhất, Jisoo BLACKPINK ghi điểm mạnh mẽ nhờ năng lượng tự tin tỏa sáng giữa hàng loạt ống kính truyền thông. Người hâm mộ nhận xét nữ đại sứ toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ nét về phong cách.

Sau loạt trang phục trình diễn thiết kế riêng tại Coachella 2026, Sabrina Carpenter tiếp tục được Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson ưu ái đặc biệt trong sự kiện mới nhất. Chủ nhân bản hit Espresso là khách mời duy nhất lăng xê thiết kế từ BST Cruise 2027 trước cả khi show diễn chính thức bắt đầu.

Sabrina Carpenter được ví như "xé truyện bước ra" trong mẫu đầm xuyên thấu sắc vàng butter yellow mở đầu show Dior Cruise 2027.

Giới chuyên môn dành nhiều lời khen ngợi tới tạo hình "mười điểm không có nhưng" của ngôi sao nhạc pop từ tính thẩm mỹ tới sự chỉn chu trong từng món phụ kiện, trang sức đi cùng.

Giữa "rừng hoa" rực rỡ, Miley Cyrus lựa chọn tạo hình khác biệt. Bản phối denim kết hợp cùng kiểu trang điểm mắt khói của nữ ca sĩ mang đậm tinh thần Rock N Roll.