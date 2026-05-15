Casting Victoria’s Secret: Trúc Diễm gây tranh cãi, Hoàng Thùy im hơi lặng tiếng

MIDI

HHTO - Ngày casting đầu tiên của Victoria’s Secret Fashion Show 2026 thu hút sự chú ý lớn từ khán giả Việt nhờ sự xuất hiện của Trương Tri Trúc Diễm. Sự "im hơi lặng tiếng" của Hoàng Thùy cũng là chủ đề gây bàn tán.

Victoria’s Secret Fashion Show hiện là một trong những từ khóa được quan tâm trong cộng đồng yêu thời trang. Sau nhiều năm gián đoạn rồi tái định vị thương hiệu, sân khấu nội y nổi tiếng nhất thế giới tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh nhờ chiến lược tuyển chọn đa dạng hơn về độ tuổi, sắc tộc và hình thể người mẫu.

Năm nay, sự quan tâm tăng cao khi liên tiếp xuất hiện những cái tên đến từ Việt Nam được cho là gia nhập đường đua đến Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Trương Tri Trúc Diễm là đại diện Việt Nam đầu tiên sải bước tại buổi casting trực tiếp của Victoria's Secret Fashion Show ở Los Angeles. Trước đó, vào ngày 23/4, cô được "điểm danh" trong video giới thiệu ứng viên được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội chính thức của thương hiệu.

Tại vòng casting trực tiếp diễn ra vào ngày hôm nay, Trúc Diễm xuất hiện với gương mặt mộc mạc, diện trang phục ôm sát tối giản. Người đẹp cho biết cô trải qua đầy đủ các bước tuyển chọn gồm đo lại các chỉ số hình thể, catwalk và phỏng vấn trực tiếp.

Dù nhận nhiều lời khen về sắc vóc cuốn hút, phần thi catwalk của Trương Tri Trúc Diễm lại gây ra nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng phần trình diễn của cô gây thất vọng, "chưa đủ wow". Bình luận về khả năng thăng bằng, “bước đi chưa dứt khoát” hay “nhịp catwalk còn lỏng” xuất hiện nhiều bên dưới đoạn clip được "chính chủ" chia sẻ.

Một số ý kiến bênh vực nói rằng lối catwalk của Trúc Diễm mang năng lượng tươi sáng, khác biệt so với tinh thần sắc lạnh theo "chuẩn" runway thời trang cao cấp. Các bước đi có độ nảy, phần hông đánh rõ và giữ eye contact với ống kính được cho là gợi nhớ tới phong cách trình diễn đặc trưng ở thời kỳ đỉnh cao của Victoria’s Secret.

Ngoài Trương Tri Trúc Diễm, người mẫu Tú Ny là đại diện Việt Nam tiếp theo nhận thư mời casting trực tiếp từ Victoria’s Secret. Người đẹp sinh năm 1998 từng ghi danh cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2022. Theo chia sẻ từ nữ người mẫu, lịch casting của cô diễn ra vào đầu tháng sau tại một tiểu bang khác.

Tại thời điểm Victoria’s Secret khởi động tuyển chọn, Hoàng Thùy là cái tên gây chú ý sớm nhất. Đoạn video nữ siêu mẫu Việt công khai thể hiện mong muốn chinh phục sàn diễn nội y lớn nhất thế giới đăng tải đầu tháng 4 hút hàng triệu lượt tương tác.

Hoàng Thùy đã từng có 6 lần casting với công ty IMG (đối tác cung cấp người mẫu cho các show diễn của Victoria's Secret từ năm 2021) nhưng chưa thành công.

Cơ hội cho Hoàng Thùy năm nay tại Victoria's Secret được cho là "mong manh". Nguyên nhân đến từ việc cô thiếu đi điều kiện quan trọng: "Phải là cư dân hợp pháp của Mỹ và có đủ điều kiện để làm việc tại Mỹ". Thông tin từ một số tạp chí thời trang quốc tế nhận định đây là tiêu chí mang tính tiên quyết trong quá trình sàng lọc hồ sơ.

#Victoria's Secret #Trương Tri Trúc Diễm #Hoàng Thùy #casting Victoria's Secret #catwalk tranh cãi #Tú Ny #người mẫu Việt #đại diện Việt Nam

