Châu Dã được khen “đẹp chưa từng thấy” trong bộ váy lấy cảm hứng từ áo dài Việt

HHTO - Thật không ngờ bộ váy mang cảm hứng từ áo dài, đến từ một NTK Việt Nam lại giúp nữ diễn viên Châu Dã tỏa sáng lộng lẫy tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Có rất nhiều sao Hoa ngữ xuất hiện ở LHP Cannes 2026 và tính đến lúc này, Châu Dã là cái tên được chú ý nhất. Danh tiếng Châu Dã không quá mạnh so với nhiều ngôi sao khác đến Cannes năm nay, nhưng cô lại thành công nhờ chọn đúng trang phục.

Ngay khi bước lên thảm đỏ, Châu Dã đã được khen là “lộng lẫy như công chúa” trong bộ váy thanh nhã nhưng vẫn rất sang trọng, thời thượng. Bộ váy màu xám nhạt nổi bật với thân trên phom dáng corset tôn đường cong, ở dưới là chân váy tulle nhiều lớp tạo độ bồng bềnh như mây trời.

Đây là một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân hè 2026 của NTK Phan Huy. Thiết kế không cần nhiều chi tiết cầu kỳ, nhưng các phần đính đá trên nền vải satin cũng đủ tạo điểm nhấn. Nhiều fan Việt nhận xét dải satin chạy dọc thân váy gợi liên tưởng đến áo dài, và quả thực NTK Phan Huy đã lấy cảm hứng từ áo dài để làm nên bộ váy này.

Anh đã lồng ghép khéo léo thiết kế váy công chúa cổ điển của phương Tây với trang phục truyền thống Việt Nam để tạo thành trang phục mềm mại, nền nã, vừa mang đậm phong cách thời trang cao cấp mà vẫn có nét truyền thống phương Đông.

NTK Phan Huy đã làm việc với ê-kíp của Châu Dã trong một tháng để hoàn thành trang phục, sau đó gửi váy đến Pháp để Châu Dã có thể tự tin tỏa sáng trong sự kiện lớn.

Thời gian gần đây, nhiều sao Hoa ngữ rất thích trang phục của Phan Huy vì vừa tinh xảo, lộng lẫy mà lại sang trọng, thời thượng. Phạm Băng Băng, Triệu Lộ Tư, Trương Bá Chi... cũng đã được khen hết lời khi mặc đồ Phan Huy trong các dịp quan trọng.