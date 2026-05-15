Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Châu Dã được khen “đẹp chưa từng thấy” trong bộ váy lấy cảm hứng từ áo dài Việt

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật không ngờ bộ váy mang cảm hứng từ áo dài, đến từ một NTK Việt Nam lại giúp nữ diễn viên Châu Dã tỏa sáng lộng lẫy tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

chau-da-5.jpg
chau-da-10.jpg

Có rất nhiều sao Hoa ngữ xuất hiện ở LHP Cannes 2026 và tính đến lúc này, Châu Dã là cái tên được chú ý nhất. Danh tiếng Châu Dã không quá mạnh so với nhiều ngôi sao khác đến Cannes năm nay, nhưng cô lại thành công nhờ chọn đúng trang phục.

page.jpg

Ngay khi bước lên thảm đỏ, Châu Dã đã được khen là “lộng lẫy như công chúa” trong bộ váy thanh nhã nhưng vẫn rất sang trọng, thời thượng. Bộ váy màu xám nhạt nổi bật với thân trên phom dáng corset tôn đường cong, ở dưới là chân váy tulle nhiều lớp tạo độ bồng bềnh như mây trời.

chau-da-7.jpg
chau-da-13.jpg

Đây là một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân hè 2026 của NTK Phan Huy. Thiết kế không cần nhiều chi tiết cầu kỳ, nhưng các phần đính đá trên nền vải satin cũng đủ tạo điểm nhấn. Nhiều fan Việt nhận xét dải satin chạy dọc thân váy gợi liên tưởng đến áo dài, và quả thực NTK Phan Huy đã lấy cảm hứng từ áo dài để làm nên bộ váy này.

chau-da-12.jpg

Anh đã lồng ghép khéo léo thiết kế váy công chúa cổ điển của phương Tây với trang phục truyền thống Việt Nam để tạo thành trang phục mềm mại, nền nã, vừa mang đậm phong cách thời trang cao cấp mà vẫn có nét truyền thống phương Đông.

chau-da-3.jpg

NTK Phan Huy đã làm việc với ê-kíp của Châu Dã trong một tháng để hoàn thành trang phục, sau đó gửi váy đến Pháp để Châu Dã có thể tự tin tỏa sáng trong sự kiện lớn.

chau-da-14.jpg
chau-da-16.jpg

Thời gian gần đây, nhiều sao Hoa ngữ rất thích trang phục của Phan Huy vì vừa tinh xảo, lộng lẫy mà lại sang trọng, thời thượng. Phạm Băng Băng, Triệu Lộ Tư, Trương Bá Chi... cũng đã được khen hết lời khi mặc đồ Phan Huy trong các dịp quan trọng.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Châu Dã #Cannes 2026 #NTK Phan Huy #sao Hoa ngữ mặc váy Phan Huy #thời trang Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục