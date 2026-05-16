Mặc gì cũng được, thêm chút chi tiết tua rua vào là trông sành điệu ngay

HHTO - Một trong những lý do chính cho sự phổ biến của tua rua là tính ứng dụng cao và khả năng biến mọi thứ bình thường trở nên độc đáo.

Áo tua rua

Dù phối với quần jeans xanh, quần tây xếp ly hay chân váy slip, áo tua rua là một trong những cách dễ nhất để bắt kịp xu hướng, mà không cần phải tạo ra một bản phối công phu.

Mọi chất liệu thêm tua rua vào đều mang lại cảm giác ngẫu hứng và phóng khoáng, vì vậy chiếc áo tua rua đã có chút đặc biệt rồi, hãy giữ cho phần còn lại của trang phục ở mức tối giản để cân bằng mọi thứ.

Túi tua rua

Túi xách tua rua là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích xu hướng này nhưng không muốn mặc nó lên người. Túi xách tạo thêm điểm nhấn vừa đủ cho những bộ trang phục cơ bản và đồ công sở.

Chiếc túi tote rộng rãi với tua rua dài thướt tha mang đến cảm giác vui vẻ, yêu đời, xóa nhòa sự nhàm chán thường ngày.

Còn những chiếc túi đeo vai nhỏ gọn với đường viền tinh tế, tua rua uyển chuyển sẽ hợp với những buổi tối đi chơi hay hẹn hò.

Túi tua rua làm từ sợi rafia thì lại càng hợp với mùa Hè và gợi nhớ đến những chuyến du lịch đầy phấn khích.

Áo khoác tua rua

Một chiếc áo khoác da lộn với chi tiết tua rua thường mang đến cảm hứng thời trang cao bồi miền viễn Tây. Để chúng trông hiện đại và hợp với nhiều môi trường hơn, hãy phối cùng các kiểu đầm tối giản, giày thể thao hoặc cao gót nguyên bản. Đừng quên bổ sung thêm phụ kiện để bộ trang phục thêm hài hòa và có chiều sâu.

Chân váy tua rua

Ngay cả chiếc áo tank top đơn giản, áo phông cotton hoặc áo len ôm sát cũng sẽ được chân váy tua rua làm cho nổi bật và trở nên thời trang hơn.

Kiểu váy midi tua rua hiện tại đang thống trị thị trường và mùa Hè là thời điểm hoàn hảo để bạn thỏa sức sáng tạo với chúng.