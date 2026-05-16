Layout chia đôi Story IG quá "nghệ", là "công thức sống ảo" mới của Gen Z

HHTO - Gần đây, kiểu layout chia ảnh dọc trên Instagram bất ngờ trở thành xu hướng được giới trẻ yêu thích. Không chỉ giúp tạo nên những Story mang đậm tính nghệ thuật, hiệu ứng này còn vô tình cho ra đời nhiều bức ảnh hài hước, độc lạ và đậm dấu ấn cá nhân.

Theo mặc định, tính năng Story của Instagram hiện cung cấp 6 bố cục khác nhau để người dùng tùy chọn khi đăng tải hình ảnh. Tuy nhiên, trong số đó, kiểu layout chia đôi khung hình theo chiều dọc lại ít được ưa chuộng hơn so với các bố cục còn lại.

Layout thường bị "lãng quên" mỗi khi Gen Z đăng tải khoảnh khắc.

Thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ bất ngờ khám phá lại bố cục này và sáng tạo thêm nhiều cách đăng tải phù hợp, biến một tính năng vốn ít được chú ý trở thành xu hướng trên mạng xã hội.

Thông thường, layout chia đôi màn hình được sử dụng để thể hiện cùng một khung cảnh hoặc chủ thể nhưng với hai cách chỉnh màu, ánh sáng hay cảm xúc khác nhau nhằm tạo hiệu ứng nghệ thuật và tăng tính điện ảnh cho bức ảnh, đặc biệt trong các bài đăng về phong cảnh.

Thành quả "đu trend" với layout này được cư dân mạng chia sẻ trên nền tảng Threads.

Cách sắp xếp này cũng được nhiều người tận dụng để ghép các hình ảnh có sự liên kết với nhau về màu sắc, chẳng hạn như con người và sự vật, hoặc những chi tiết có tính đối lập nhưng bổ trợ về mặt thị giác. Chính sự kết hợp này đã tạo nên nhiều Story vừa có tính thẩm mỹ cao, vừa mang màu sắc và cá tính riêng của người đăng.

Ngoài những bức ảnh nghệ thuật, nhiều bạn trẻ còn sử dụng layout để đăng tải các khoảnh khắc hài hước, ngộ nghĩnh.

Cách kết hợp ảnh "độc lạ Bình Dương" khiến cộng đồng mạng phải "cười ra nước mắt".

Sau khi trở nên viral trở lại, layout này nhanh chóng được nhiều bạn trẻ hưởng ứng và bắt trend, trở thành cách tạo Story mới lạ được Gen Z đặc biệt yêu thích. Không chỉ riêng giới trẻ Việt, đông đảo người dùng quốc tế cũng thường xuyên sử dụng kiểu layout tưởng chừng đã bị lãng quên này để đăng tải những khoảnh khắc đời thường theo phong cách đầy tính thẩm mỹ.

Có thể thấy, từ một bố cục từng ít được chú ý, layout chia dọc khung ảnh nay đã trở thành xu hướng tạo Story được Gen Z yêu thích. Không chỉ mang lại cảm giác mới lạ, kiểu trình bày này còn giúp người trẻ có thêm nhiều lựa chọn để thể hiện màu sắc cá nhân và gu thẩm mỹ riêng trên mạng xã hội.