Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng ở Phú Thọ: Có thể đối mặt hình thức xử lý nào?

HHTO - Sau vụ một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (Phú Thọ) gây bức xúc trong dư luận, hai nữ sinh sinh năm 2010 đã bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Dù còn ở độ tuổi học sinh, các bị can vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc (cùng sinh năm 2010) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Hai bị can liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Theo điều tra ban đầu, chiều 19/5, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng của trường, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm học sinh đã có hành vi túm tóc, đánh, tát liên tiếp nữ sinh V.N.K. Toàn bộ diễn biến còn bị quay lại bằng điện thoại rồi phát tán lên mạng xã hội.

Theo quy định hiện hành, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội. Điều này đồng nghĩa với việc dù còn ở tuổi vị thành niên, hai nữ sinh vẫn có thể bị xử lý hình sự đối với hành vi bị cáo buộc.

Khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự quy định người có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Người dưới 18 tuổi được ưu tiên giáo dục, cải tạo

Dù bị xử lý hình sự, người chưa thành niên phạm tội vẫn được áp dụng các nguyên tắc riêng theo quy định của pháp luật. Cơ quan tố tụng sẽ xem xét nhiều yếu tố như mức độ tham gia của từng người, hậu quả xảy ra với nạn nhân, nhân thân, khả năng nhận thức cũng như điều kiện giáo dục, cải tạo.

Với người dưới 18 tuổi, mục tiêu xử lý chủ yếu nhằm giáo dục, giúp sửa chữa sai lầm và tái hòa nhập xã hội thay vì đặt nặng tính trừng phạt.

Trong trường hợp tính chất, mức độ hành vi chưa quá nghiêm trọng, các bị can có thể được áp dụng những biện pháp như giáo dục tại địa phương, khiển trách hoặc đưa vào trường giáo dưỡng thay cho hình phạt tù giam.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng sẽ đánh giá hậu quả thực tế của vụ việc, đặc biệt là tình trạng thương tích của nạn nhân và mức độ ảnh hưởng tới môi trường học đường.

Có thể xem xét thêm các tội danh khác

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, quá trình điều tra tiếp theo sẽ tiếp tục làm rõ tỷ lệ thương tích của nữ sinh bị đánh, vai trò cụ thể của từng người cũng như hành vi quay clip, phát tán video lên mạng xã hội.

Nếu đủ căn cứ, các đối tượng liên quan còn có thể bị xem xét thêm các tội danh như “Cố ý gây thương tích” hoặc “Làm nhục người khác”.

Đáng chú ý, việc quay lại cảnh bạo lực rồi đăng tải lên mạng xã hội được cho là khiến vụ việc lan truyền nhanh chóng, gây bức xúc dư luận và tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh, phụ huynh.

Vụ việc tại Phú Thọ tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường có xu hướng ngày càng phức tạp, trong khi mạng xã hội vô tình trở thành công cụ lan truyền, cổ súy cho những hành vi lệch chuẩn trong môi trường học đường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.