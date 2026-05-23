Self-date: Khi ăn một mình, "hẹn hò một mình" là xu hướng thay cho định kiến

HHTO - Từng bị xem là biểu hiện của sự cô đơn, việc đi ăn hay đi cà phê, xem phim... một mình giờ đây lại đang dần trở thành điều quen thuộc với nhiều bạn trẻ. “Self-date” (hẹn hò một mình) không còn là cảm giác lạc lõng, mà giống khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng tự do.

Từ buộc phải "một mình" đến tận hưởng được ở "một mình"

Buổi chiều cuối tuần, trong một quán cà phê nhỏ ở Hải Phòng, Khánh Vân (23 tuổi) ngồi một mình cạnh cửa sổ, vừa làm bài tập vừa nghe nhạc (qua tai nghe). Không ai đi cùng, cũng chẳng cần cuộc trò chuyện nào diễn ra, nhưng với cô, đó lại là khoảng thời gian dễ chịu sau 1 tuần bận rộn.

"Trạng thái" hiện tại của Vân đối lập hoàn toàn trước đây: “Hồi cấp Ba đến tận năm đầu đại học, mình rất ngại việc đi ăn hay hay bất cứ đâu một mình. Mình luôn có cảm giác mọi người sẽ nhìn mình và nghĩ kiểu sao đi có một mình vậy. Điều này khiến bản thân mình ám ảnh và ngại ngùng trong khoảng thời gian khá dài”.

Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi khi Khánh Vân có thời gian du học ngắn hạn ở nước ngoài. Trong một môi trường mới, việc tự đi siêu thị, đi ăn một mình hay tự khám phá thành phố dần trở thành điều bình thường thú vị với Vân: “Lúc đó mình nhận ra ở ngoài kia chẳng ai để ý việc mình đi một mình cả. Mọi người đều có cuộc sống riêng và mình cũng vậy”.

Self-date giúp Vân chủ động hơn trong cuộc sống và có nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới theo nhịp của riêng bạn: “Mình vẫn kết bạn, vẫn đi chơi với mọi người, nhưng việc có thể tự đi đâu đó một mình khiến mình thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không cần chờ ai rảnh hay cố sắp xếp theo lịch của người khác nữa”.

Thanh Tâm (23 tuổi, Mộc Châu) cho biết, cô sống xa nhà từ năm 18 tuổi nên khá quen với việc tự chăm sóc bản thân và sinh hoạt một mình: “Ban đầu mình cũng buồn vì lần đầu sống xa gia đình. Nhưng sau một thời gian, mình lại thấy thích cảm giác tự đi chợ, tự nấu ăn hay tự đi cà phê sau giờ học”.

Khi “một mình” là xu hướng thay cho định kiến

Không khó để bắt gặp trên TikTok hay Threads những video ghi lại cảnh các bạn trẻ tự đi ăn, xem phim, đọc sách hay đi cà phê với những dòng caption như: “Solo date cuối tuần”, “Đi ăn một mình hóa ra không đáng sợ như mình nghĩ” hay “Tự thưởng cho bản thân sau một tuần dài”... Đó là minh chứng cho thấy "một mình" không còn bị "cộp mác" cô độc, F.A như trước.

Cùng với sự phổ biến của những nội dung về self-love hay healing trên mạng xã hội, khái niệm self-date cũng dần được nhìn nhận nhẹ nhàng và tích cực hơn. Với nhiều người trẻ, việc tự đi ăn một bữa ngon, xem một bộ phim hay ngồi ở quán quen hàng giờ không còn là điều gì quá đặc biệt. Đó đơn giản chỉ là cách để bản thân được nghỉ ngơi sau những ngày học tập và làm việc liên tục.

Có lẽ, khi không còn quá sợ cảm giác “một mình”, người trẻ cũng đang dần học được cách lắng nghe bản thân và tận hưởng cuộc sống theo nhịp riêng nhiều hơn.

Self-date không phải vì thiếu các mối quan hệ xung quanh, mà ngược lại, đó là lúc để bản thân cân bằng lại năng lượng. Thanh Tâm vẫn thường xuyên gặp gỡ bạn bè, đi chơi hay tham gia các hoạt động tập thể, nhưng đồng thời cũng rất trân trọng khoảng thời gian cá nhân: “Mình nghĩ cảm giác thoải mái nhất là khi mình vừa có những mối quan hệ tốt, vừa có thể tận hưởng thời gian ở một mình mà không thấy cô đơn”.