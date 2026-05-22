Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

VBA 2026 khai màn: Hanoi Buffaloes thắng lớn, bóng rổ Việt vào mùa giải mới đầy kỳ vọng

Linh Lê

Tối 21/5, không khí tại Nhà thi đấu Xuân Đỉnh nóng hơn bao giờ hết khi Lễ khai mạc VBA 2026 chính thức diễn ra, đánh dấu mùa giải thứ 11 của Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam. Đông đảo khách mời, người hâm mộ cùng những màn trình diễn mãn nhãn đã biến ngày khai màn trở thành “bữa tiệc bóng rổ” đúng nghĩa dành cho cộng đồng yêu thể thao.

VBA 2026 mở màn bằng màn tái đấu đầy duyên nợ giữa hai đội từng gặp nhau ở trận chung kết mùa trước là Hanoi Buffaloes và Nha Trang Dolphins. Với lợi thế sân nhà cùng đội hình sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật, Hanoi Buffaloes đã áp đảo đối thủ và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 116-92.

704287625-1428661589298090-9095637354806223792-n.jpg
Hanoi Buffaloes thắng lớn trong ngày khai màn mùa giải mới. (Ảnh: Hanoi Buffaloes)

Sau hơn một thập kỷ phát triển, VBA không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp dành cho các vận động viên mà còn dần trở thành nơi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu bóng rổ. Bước sang mùa giải 2026, VBA mang theo chủ đề “Inspiring A New Generation - Nơi Tài Năng Vươn Tầm Huyền Thoại”, cho thấy định hướng đặt người trẻ và trải nghiệm người hâm mộ vào vị trí trung tâm.

703111954-1428553365975579-5470601758884836226-n.jpg
Loạt cầu thủ bóng đá nổi tiếng như Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Hên, HLV trưởng Harry Kewell của Hà Nội FC cũng tới dự và cổ vũ trong trận khai mạc mùa giải mới. (Ảnh: Hanoi Buffaloes)

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là chuỗi tuyển chọn tân binh Draft Combine Series 2026, khởi động từ cuối tháng 3. Đây được xem như “cánh cửa chuyên nghiệp” dành cho những tài năng bóng rổ trên khắp cả nước, giúp các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận môi trường thi đấu bài bản và rõ ràng hơn về lộ trình phát triển sự nghiệp.

Không dừng lại ở chuyên môn, VBA 2026 còn đẩy mạnh các hoạt động kết nối cộng đồng, phát triển nội dung theo xu hướng và nâng cấp trải nghiệm xem cho khán giả. Từ chất lượng phát sóng, các nội dung đồng hành cho tới yếu tố tương tác, mùa giải mới hứa hẹn sẽ khiến người hâm mộ cảm nhận bóng rổ gần gũi và “cuốn” hơn bao giờ hết.

Mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng với màn khai màn bùng nổ cả trên sân đấu lẫn khán đài, VBA 2026 đang cho thấy tham vọng tiếp tục đưa bóng rổ Việt Nam tiến gần hơn tới bản đồ bóng rổ khu vực.

hht1482-coverfb.jpg
Linh Lê
#VBA 2026 #Hanoi Buffaloes #bóng rổ Việt Nam #khai mạc #mùa giải mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục