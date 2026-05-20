Nghệ An: Nữ sinh lớp 12 mất tích nhiều ngày, công an thông báo đặc điểm nhận dạng

HHTO - Công an xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo truy tìm nữ sinh Lê Thị Thanh Huyền (sinh năm 2007) sau nhiều ngày nữ sinh rời khỏi nhà nhưng không trở về, gia đình không thể liên lạc.

Theo thông báo mới đây từ Công an xã Thành Bình Thọ, đơn vị này tiếp nhận trình báo từ anh Lê Hồng Hải (sinh năm 1970, trú tại thôn Cầu Đất, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An) về việc con gái ruột là Lê Thị Thanh Huyền bỏ nhà đi từ ngày 14/5/2026 đến nay chưa về nhà.

Qua xác minh ban đầu, nữ sinh Lê Thị Thanh Huyền sinh ngày 13/7/2007, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Cầu Đất, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 14/5, Huyền cùng một người bạn học từ trường về nhà. Sau đó, Huyền bảo bạn về trước rồi đi theo hướng xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn cũ) và mất tích từ đó đến nay. Theo thông tin từ phía gia đình, trước khi rời đi, nữ sinh không có biểu hiện bất thường. Những ngày qua, người thân đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có thông tin.

Theo mô tả từ cơ quan chức năng, Huyền cao khoảng 1m50, nặng khoảng 45kg, dáng người gầy, tóc dài. Thời điểm rời khỏi nhà, nữ sinh mặc quần dài màu đen, áo khoác ngoài màu hồng nhạt và mang theo một balo học sinh màu đen. Phương tiện mà Huyền sử dụng là xe máy Wave 50cc màu xanh bạc mang biển kiểm soát 37MA-505.22.

Sau nhiều ngày không thấy con trở về, gia đình đã trình báo cơ quan công an để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm. Công an xã Thành Bình Thọ sau đó đã phát đi thông báo truy tìm, đồng thời đề nghị các địa phương và người dân hỗ trợ cung cấp thông tin nếu phát hiện nữ sinh.

Cơ quan công an cho biết, mọi thông tin liên quan đến nữ sinh Lê Thị Thanh Huyền cần được báo ngay cho Công an xã Thành Bình Thọ thông qua đồng chí Đoàn Trường Giang - cán bộ Công an xã, số điện thoại 0988.061.866 hoặc liên hệ anh Lê Hồng Hải qua số điện thoại 0388.811.690 để phối hợp tìm kiếm.