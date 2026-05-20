Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Nghệ An: Nữ sinh lớp 12 mất tích nhiều ngày, công an thông báo đặc điểm nhận dạng

Linh Lê

HHTO - Công an xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo truy tìm nữ sinh Lê Thị Thanh Huyền (sinh năm 2007) sau nhiều ngày nữ sinh rời khỏi nhà nhưng không trở về, gia đình không thể liên lạc.

Theo thông báo mới đây từ Công an xã Thành Bình Thọ, đơn vị này tiếp nhận trình báo từ anh Lê Hồng Hải (sinh năm 1970, trú tại thôn Cầu Đất, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An) về việc con gái ruột là Lê Thị Thanh Huyền bỏ nhà đi từ ngày 14/5/2026 đến nay chưa về nhà.

Qua xác minh ban đầu, nữ sinh Lê Thị Thanh Huyền sinh ngày 13/7/2007, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Cầu Đất, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An.

703222478-122177232770929151-3251922978993886152-n.jpg

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 14/5, Huyền cùng một người bạn học từ trường về nhà. Sau đó, Huyền bảo bạn về trước rồi đi theo hướng xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn cũ) và mất tích từ đó đến nay. Theo thông tin từ phía gia đình, trước khi rời đi, nữ sinh không có biểu hiện bất thường. Những ngày qua, người thân đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có thông tin.

Theo mô tả từ cơ quan chức năng, Huyền cao khoảng 1m50, nặng khoảng 45kg, dáng người gầy, tóc dài. Thời điểm rời khỏi nhà, nữ sinh mặc quần dài màu đen, áo khoác ngoài màu hồng nhạt và mang theo một balo học sinh màu đen. Phương tiện mà Huyền sử dụng là xe máy Wave 50cc màu xanh bạc mang biển kiểm soát 37MA-505.22.

702811660-122177232644929151-2266818439386032393-n.jpg

Sau nhiều ngày không thấy con trở về, gia đình đã trình báo cơ quan công an để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm. Công an xã Thành Bình Thọ sau đó đã phát đi thông báo truy tìm, đồng thời đề nghị các địa phương và người dân hỗ trợ cung cấp thông tin nếu phát hiện nữ sinh.

Cơ quan công an cho biết, mọi thông tin liên quan đến nữ sinh Lê Thị Thanh Huyền cần được báo ngay cho Công an xã Thành Bình Thọ thông qua đồng chí Đoàn Trường Giang - cán bộ Công an xã, số điện thoại 0988.061.866 hoặc liên hệ anh Lê Hồng Hải qua số điện thoại 0388.811.690 để phối hợp tìm kiếm.

hht1481-coverfb.jpg
Linh Lê
Theo Công an xã Thành Bình Thọ
#Nghệ An #mất tích #nữ sinh #Lê Thị Thanh Huyền #truy tìm #bí ẩn #nữ sinh mất tích #nữ sinh Nghệ An

Xem thêm

Cùng chuyên mục