Đời sống

Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn

Linh Lê

HHTO - Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can liên quan đến một đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động trên địa bàn. Trong số này có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phối hợp xử lý hành chính 3 trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Trong số các bị can bị khởi tố có ông Đinh Long Nhật (59 tuổi, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, cựu thành viên nhóm nhạc V-Music). Cả hai bị điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy. (Ảnh: PC04 - Công an TP.HCM)

Theo cơ quan điều tra, vụ án được mở rộng từ quá trình khám phá một đường dây ma túy trên địa bàn TP.HCM trong quý I/2026. Qua công tác nghiệp vụ, Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện còn nhiều đối tượng liên quan chưa bị xử lý nên đã xác lập chuyên án truy xét.

Lực lượng chức năng sau đó triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây. Kết quả bước đầu đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 74 đối tượng, trong đó 71 người bị khởi tố và bắt tạm giam.

Đáng chú ý, cơ quan công an cho biết trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội.

Công an TP.HCM nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thể hiện quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Theo cơ quan chức năng, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.

#ma túy #Long Nhật #Sơn Ngọc Minh #đường dây ma túy #Công an TP.HCM #khởi tố #bắt tạm giam

