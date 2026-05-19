Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

TikToker 23 tuổi Đan Thy mắc ung thư máu, chia sẻ thói quen sinh hoạt kéo dài nhiều năm

Linh Lê

HHTO - TikToker Đan Thy - gương mặt nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ khi công khai bản thân mắc ung thư máu ở tuổi 23. Chia sẻ của cô nhanh chóng lan truyền trên TikTok, kéo theo nhiều cuộc bàn luận về sức khỏe và thói quen sinh hoạt.

Đan Thy sinh năm 2003, nổi lên trên TikTok nhờ các video biến hình, makeup và phong cách “Douyin”. Cô từng gây chú ý khi công khai nhiều lần can thiệp thẩm mỹ từ khá sớm và được cư dân mạng gọi bằng biệt danh “búp bê dao kéo”. Kênh TikTok của cô hiện tại sở hữu hơn 11,2 triệu lượt theo dõi cùng 502,7 triệu lượt thích.

Tối 18/5, TikToker Đan Thy đăng tải video trên kênh cá nhân, xác nhận cô đang mắc ung thư máu. Theo chia sẻ của Đan Thy, cô từng duy trì lối sống thiếu khoa học trong thời gian dài như thường xuyên thức đến sáng mới ngủ, tắm khuya, trong vòng 3 năm gần đây không uống nước lọc, hoàn toàn sử dụng nhiều đồ uống ngọt như trà sữa, matcha latte mỗi ngày.

Video chia sẻ về căn bệnh ung thư máu của TikToker Đan Thy.

Nữ TikToker cho biết bản thân từng chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ nên sức khỏe sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi đi kiểm tra sức khỏe, cô nhận kết quả mắc bệnh về máu và phải nhập viện điều trị.

“Em sợ đây là lần cuối thấy mình như hiện tại” - Đan Thy nói trong video đăng tải trên TikTok. Cô cũng cho biết sẽ cố gắng giữ tinh thần lạc quan để điều trị bệnh và cập nhật tình hình tới người theo dõi khi sức khỏe ổn định hơn.

Trước đó vài ngày, cộng đồng mạng đã bắt đầu đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Đan Thy khi cô đăng clip mặc quần áo bệnh nhân, quay TikTok ở trong bệnh viện. Tuy nhiên ở thời điểm đó, nữ TikToker chưa xác nhận thông tin mắc bệnh.

702651930-1451210567039938-5226202956667168081-n.jpg

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội để lại lời động viên, chúc nữ TikToker sớm hồi phục sức khỏe. Bên cạnh đó, câu chuyện của Đan Thy cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về tình trạng sinh hoạt thiếu điều độ của giới trẻ hiện nay, đặc biệt là thói quen thường xuyên thức khuya, tiêu thụ nhiều đồ uống có đường và xem nhẹ việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

702288176-1451210807039914-2528631910166370593-n.jpg

Hiện chưa có thông tin chính thức từ phía bệnh viện về tình trạng bệnh cụ thể hay phác đồ điều trị của Đan Thy. Những thông tin lan truyền trên mạng chủ yếu xuất phát từ chia sẻ cá nhân của nữ TikToker trên nền tảng TikTok.

hht1481-coverfb.jpg
Linh Lê
#Đan Thy #ung thư máu #TikToker #sức khỏe #thói quen sinh hoạt #giới trẻ

Cùng chuyên mục