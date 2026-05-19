Dùng một loại dụng cụ ngoáy tai quen thuộc, cô gái phải nhập viện điều trị

HHTO - Nhiều người thích cảm giác "sảng khoái" khi dùng dụng cụ kim loại lấy ráy tai, nhưng bác sĩ cảnh báo hành động này có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu sử dụng lâu dài.

Tóm tắt nhanh: Một người đàn ông tại Hà Nội phải nhập viện vì viêm tai nặng, nổi hạch vùng cổ sau nhiều năm dùng dụng cụ kim loại ngoáy tai. Bác sĩ xác định việc dùng que inox làm trầy xước ống tai, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm nhiễm. Thói quen dùng dụng cụ lấy ráy tai bằng kim loại hiện khá phổ biến do nhiều người cho rằng sạch và “đã tai” hơn tăm bông. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo hành động này có thể dẫn đến viêm ống tai, tổn thương màng nhĩ, ù tai hoặc suy giảm thính lực.

Từ đau tai nhẹ đến viêm nặng, nổi hạch vùng cổ

“Mình đi viện do chủ quan chứ cũng không đổ lỗi cho ai được” - dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của N.T.T. (34 tuổi, Hà Nội). Người này cho biết bản thân vừa phải nhập viện điều trị viêm tai sau nhiều năm duy trì thói quen dùng dụng cụ kim loại để ngoáy tai và gãi tai mỗi khi thấy ngứa.

Câu chuyện nhanh chóng khiến nhiều người đồng cảm bởi đây là thói quen rất phổ biến, đặc biệt với những ai cảm thấy dùng tăm bông “không đủ sạch” hoặc thích cảm giác cào ráy tai bằng dụng cụ kim loại.

Theo chia sẻ, người này thường xuyên sử dụng bộ dụng cụ lấy ráy tai bằng inox thay cho tăm bông vì cảm giác “khều được ráy tai”, sạch sẽ và dễ chịu hơn. Những lúc tai ngứa, người này cũng dùng que kim loại để gãi bên trong tai.

Ban đầu chỉ xuất hiện cảm giác đau nhẹ trong tai nên nghĩ đơn giản là nổi mụn. Tuy nhiên, đến tối thì tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn với hàng loạt biểu hiện như ù tai, đau nhức dữ dội, chảy dịch vàng. Dù đã uống thuốc giảm đau nhưng triệu chứng chỉ thuyên giảm trong vài giờ rồi tái phát. Sau đó, vùng cổ bắt đầu nổi hạch đau cứng, gây khó chịu đến mức “không muốn nói năng gì”.

Khi đến bệnh viện thăm khám, người này được chẩn đoán viêm nề ống tai, màng nhĩ xung huyết và nổi hạch quanh tuyến nước bọt mang tai. Bác sĩ xác định nguyên nhân xuất phát từ việc dùng que ngoáy tai bằng kim loại làm trầy xước ống tai, tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập gây viêm nhiễm.

Thói quen phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Hiện nay, các bộ dụng cụ lấy ráy tai bằng kim loại được bán rất phổ biến trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Nhiều sản phẩm được quảng cáo với những cụm từ như “lấy ráy tai sạch sâu”, “thư giãn”, “êm tai”, “đã hơn dùng bông ngoáy”.

Không ít người hình thành thói quen ngoáy tai mỗi ngày, thậm chí xem đây là cách giảm căng thẳng hoặc tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tai mũi họng, ống tai là khu vực có lớp da rất mỏng và nhạy cảm. Việc đưa các vật cứng hoặc đầu kim loại vào sâu bên trong tai có thể gây ra những vết xước nhỏ mà người dùng khó nhận biết bằng mắt thường.

Khi lớp bảo vệ tự nhiên bị tổn thương, vi khuẩn hoặc nấm dễ dàng xâm nhập gây viêm ống tai ngoài, viêm tai giữa hoặc tổn thương màng nhĩ. Một số trường hợp còn có thể bị suy giảm thính lực tạm thời do viêm nặng hoặc bít tắc ráy tai.

Bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân thường chủ quan ở giai đoạn đầu vì chỉ thấy ngứa hoặc đau nhẹ. Đến khi xuất hiện tình trạng đau nhức kéo dài, ù tai, chảy dịch vàng hay nghe kém mới đi khám thì tình trạng đã nặng hơn.

Dụng cụ ngoáy tai bằng kim loại được nhiều người ưa chuộng.

Ráy tai thực chất có vai trò bảo vệ tự nhiên

Nhiều người có thói quen cố lấy sạch ráy tai vì cho rằng đây là chất bẩn. Tuy nhiên, ráy tai thực chất đóng vai trò như một lớp bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Ráy tai giúp giữ bụi bẩn, hạn chế côn trùng xâm nhập và tạo môi trường giúp ngăn vi khuẩn phát triển trong ống tai. Thông thường, tai có khả năng tự đào thải ráy ra ngoài mà không cần can thiệp quá nhiều. Việc ngoáy tai liên tục không khiến tai sạch hơn như nhiều người nghĩ, mà đôi khi còn đẩy ráy vào sâu hơn, gây bít tắc hoặc làm tổn thương ống tai.

Bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế dùng vật cứng, sắc hoặc đầu nhọn để ngoáy tai tại nhà, đặc biệt là các loại que kim loại. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau tai kéo dài, ù tai, chảy dịch, nghe kém hoặc nổi hạch vùng cổ, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa tai mũi họng để được kiểm tra sớm thay vì tự điều trị.

Đối với trường hợp ráy tai nhiều hoặc bít tắc, việc lấy ráy nên được thực hiện bằng dụng cụ chuyên dụng tại cơ sở y tế nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương và viêm nhiễm.