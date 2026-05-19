Gen Z kể chuyện khởi nghiệp: Vừa thỏa mãn đam mê, vừa lan tỏa nét đẹp quê hương

Trên nền tảng Threads, một bài đăng khảo sát những lĩnh vực được nhiều người chọn khởi nghiệp thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem, 16,4K lượt thích và hơn 3,6K bình luận. Những công việc được dân mạng liệt kê đưa vào danh sách có thể kể đến như mở quán cà phê/ tiệm bánh/ cửa hàng hoa, hay chọn một địa điểm làm homestay...

Làm nghề với sứ mệnh lan tỏa nét đẹp Việt Nam

Một bạn trẻ có tài khoản Threads @tranhxuongla tự hào giới thiệu về quyết định khởi nghiệp của bản thân: "Tranh vẽ tay trên xương lá. Mình có mong ước mang sản phẩm mang đậm chất Việt, được sáng tạo từ đôi bàn tay của người Việt đi xa hơn, để có thể giới thiệu một cách đầy tự hào với bạn bè quốc tế về Việt Nam quê hương mình".

Sản phẩm bạn giới thiệu đến mọi người là những chiếc lá đã trải qua thời gian tách bỏ lớp diệp lục, chỉ còn lại phần xương lá tự nhiên. Sau đó, bạn sẽ biến chiếc xương lá đơn điệu thành một bức tranh sống động bằng những hình ảnh về danh lam thắng cảnh đất nước hay sẽ nhận vẽ theo yêu cầu của khách.

Những bức tranh được vẽ xương lá phải trải qua công đoạn làm sạch lá khoảng 1 tháng, mọi tác động đều phải nhẹ nhàng.

Cùng mong muốn lan tỏa những nét đẹp của Việt Nam ra thế giới, một người dùng khác cho biết đã trải qua nhiều lần thay đổi lĩnh vực kinh doanh và hiện đang theo đuổi hoài bão "bán đồ truyền thống ở quê, vừa giữ được làng nghề vừa được về thăm mẹ đều đều".

Đồ truyền thống đó là những chiếc giỏ xinh xắn đa dạng kiểu mẫu được đan thủ công từ cỏ bàng - loại cây quen thuộc ở miền Tây, có đặc tính dẻo dai, bền chắc. Nhiều bạn trẻ tấm tắc trước một sản phẩm độc đáo đậm chất Việt đang được một người trẻ dày công sáng tạo giữa thị trường túi xách đại trà, đồng thời khuyến khích giới trẻ có thêm nhiều mô hình như thế để phát triển làng nghề truyền thống, giữ gìn nét đẹp quê hương.

Những chiếc giỏ được làm từ cỏ bàng. - Ảnh: IG giodan.thelocalvn

Thỏa mãn đam mê, đáp ứng thị trường

"22 tuổi mình ra khởi nghiệp một tiệm cây nhỏ giữa lòng Sài Gòn, cũng rất tâm huyết và chỉn chu trong từng chậu cây. Tuy nhiên, chưa có nhiều kinh phí để chạy Marketing nên cũng chưa được nhiều người biết tới" - là nỗi lòng từ một bạn nam khi nói về bước đầu khởi nghiệp.

Nhiều bạn trẻ cho biết bản thân có "máu kinh doanh" nên không ngần ngại chịu khó, chịu khổ hay thậm chí chịu lỗ thời gian đầu để tất tay mở một cửa hàng, tiệm cà phê, tiệm bánh. Dưới đây là hành trình "làm chủ" được nhiều bạn chia sẻ, nhận được sự ủng hộ của mọi người:

- "F&B nhiều người cảnh báo nhưng tui vì yêu cứ đâm đầu. Quán cafe tui tự mở năm 24 tuổi, không có quá nhiều kinh phí nên hầu như mọi thứ là tự sắp xếp, tự làm".

- "Tui tốt nghiệp ra trường có một công việc với mức lương cũng ổn nhưng trong đầu tui nghĩ không lẽ cứ làm công việc này cả đời, tui muốn tuổi trẻ của tui phải có thành quả nhất định. Thế là tui nghỉ việc đi học tiếp, vô tình tui biết được mô hình này rất tiềm năng nên tui quyết định khởi nghiệp với số vốn gần 50 triệu mà tui đã tích luỹ từ tiền thưởng học sinh giỏi suốt 12 năm đi học. Đến giờ tui đã có 3 căn homestay ở vị trí trung tâm Sài Gòn".

- "Học y Hà Nội chuyên ngành dinh dưỡng, học thạc sĩ dinh dưỡng tại Nhật, về Việt Nam khởi nghiệp bán cơm healthy và chế độ ăn bệnh lý vibe Nhật. Nhưng "sốp" cũng thích làm giảng viên thế "sốp" làm tất. Vừa khởi nghiệp, vừa đi dạy dinh dưỡng".

Ý tưởng khởi nghiệp của người trẻ thường được bắt nguồn từ sở thích/ sở trường cá nhân.

Thực tế, khởi nghiệp không có "độ tuổi lý tưởng". Với nhiều bạn trẻ, hành trình ấy bắt đầu từ khi còn là sinh viên, nhen nhóm từ những công việc làm thêm, sở thích cá nhân hay mong muốn sớm tự chủ tài chính. Cũng có người sau vài lần đổi nghề, thử - sai mới tìm được mô hình phù hợp và gắn bó.

Từ đúc kết của bản thân, nhiều netizen cho rằng khởi nghiệp không đơn thuần "thích là làm" mà cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên cạnh nắm bắt nhu cầu thị trường, người trẻ cần hiểu rõ điểm mạnh, sở thích và năng lực của chính mình, tránh "chạy theo trend". Ngoài ý tưởng hay, sản phẩm chỉn chu, yếu tố tài chính, khả năng vận hành và kiến thức pháp lý về kinh doanh cũng là "bài toán" không thể bỏ qua nếu muốn đi đường dài.