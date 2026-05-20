Ca sĩ Long Nhật thừa nhận nghiện ma túy đá, muốn từ bỏ nhưng “không dứt ra được”

Linh Lê

HHTO - Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật thừa nhận bản thân nghiện ma túy đá và thường xuyên mua về sử dụng cùng quản lý là Nguyễn Minh Nhật và một số người bạn của người này.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP.HCM, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 74 người. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có ca sĩ Long Nhật (tên thật Đinh Long Nhật, sinh năm 1967) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990, cựu thành viên nhóm nhạc V-Music). Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, ca sĩ Long Nhật bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại nhà riêng ở phường Tân Tạo, TP.HCM. Tại cơ quan công an, nam ca sĩ khai nhận bản thân nghiện ma túy đá và thường xuyên mua về sử dụng cùng quản lý là Nguyễn Minh Nhật cùng một số người quen của người này.

Long Nhật cho biết, trong một lần sử dụng ma túy, anh đã liên hệ với người bán là Kiều Quốc Nhã để mua ma túy đá với giá 500.000 đồng. Sau đó, nam ca sĩ chuyển khoản tổng cộng 1 triệu đồng, bao gồm tiền mua ma túy và chi phí giao hàng.

Theo lời khai, người trực tiếp nhận ma túy là quản lý Nguyễn Minh Nhật. Các dụng cụ sử dụng ma túy cũng như việc “nấu” ma túy đều do Minh Nhật quản lý và thực hiện. Long Nhật khai mình là người cùng tham gia sử dụng tại nhà riêng.

Lời khai của Long Nhật.

Cơ quan điều tra xác định số ma túy sau khi được “nấu” lên đã được Long Nhật, người quản lý và một người giúp việc cùng sử dụng. Phần ma túy còn dư tiếp tục được cất giữ để dùng trong những ngày sau đó.

Trong quá trình lấy lời khai, Long Nhật được cho là giữ thái độ khá bình tĩnh, trả lời rành mạch các câu hỏi của điều tra viên. Nam ca sĩ còn chủ động đính chính về thời điểm sử dụng ma túy: “Lúc mua anh cũng không thấy gói kia. Sử dụng từ 23 đến ngày 27”.

Ca sĩ Long Nhật cũng bày tỏ sự ân hận về việc sử dụng chất cấm. “Mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước là đừng dùng cái này nữa”, nam ca sĩ trình bày. Long Nhật cũng cho biết từng nói với quản lý Nguyễn Minh Nhật và nhóm bạn của người này rằng không nên bày ma túy ra sử dụng vì bản thân không còn muốn tiếp tục dính đến chất cấm. Tuy nhiên, theo lời khai, nam ca sĩ vẫn không thể dứt bỏ hoàn toàn việc sử dụng ma túy đá.

Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, ca sĩ Sơn Ngọc Minh khai nhận đã “sử dụng ma túy đá từ trước Tết đến bây giờ”.

Hiện Phòng PC04 đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây ma túy nói trên, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Long Nhật #ma túy #bắt giữ #ca sĩ #đường dây ma túy #quản lý #nghệ sĩ sử dụng ma tuý

