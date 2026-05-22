UNIQLO tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ nước sạch tại tỉnh Vĩnh Long

Vào ngày 14/05/2026, UNIQLO Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Hệ thống thu trữ, lọc nước uống và Hệ thống xử lý nước thải bằng đất ngập nước tại Trường Tiểu học Hòa Minh (xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long). Đây là hoạt động thuộc Giai đoạn 4 của dự án “Hỗ trợ nước sạch” do Tập đoàn Fast Retailing - công ty mẹ của UNIQLO - triển khai tại Việt Nam, với sự phối hợp cùng Công ty TNHH Mấp Mé và các đơn vị liên quan tại địa phương.

Hệ thống thu trữ, lọc nước uống do UNIQLO tài trợ cung cấp 20.000 lít nước, kịp thời hỗ trợ 540 giáo viên và học sinh của trường có đủ nước sạch để sử dụng trong mùa khô.

Tại tỉnh Vĩnh Long, việc đảm bảo nguồn nước an toàn đang trở thành một thách thức rõ rệt trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động mạnh từ biến đổi khí hậu. Riêng tại dải cù lao gồm hai xã đảo Hòa Minh - Long Hòa, nằm biệt lập giữa dòng sông Cổ Chiên và hướng ra Biển Đông, khu vực này thường xuyên đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt vào mùa khô, đồng thời chịu ảnh hưởng đáng kể từ triều cường và nước biển dâng. Khi ranh mặn đi sâu và kéo dài, nhu cầu đảm bảo nước sạch cho sinh hoạt và đặc biệt là trong môi trường học đường trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trước thực trạng đó, UNIQLO Việt Nam tiếp tục triển khai Giai đoạn 4 của dự án “Hỗ trợ nước sạch” tại Trường Tiểu học Hòa Minh (Xã Hòa Minh, Tỉnh Vĩnh Long) theo hướng vừa giải quyết nhu cầu thiết yếu trước mắt, vừa hướng đến tính bền vững trong dài hạn, với sự đồng hành của Công ty TNHH Mấp Mé và Trường Đại học Trà Vinh - đơn vị tư vấn, quản lý kỹ thuật và triển khai các hệ thống.

Song song đó, dự án triển khai hệ thống xử lý nước thải bằng đất ngập nước - một giải pháp mang tính bản địa, dựa vào cơ chế tự nhiên của hệ sinh thái để hỗ trợ làm sạch nước. Nguồn nước sau xử lý an toàn để tái sử dụng cho tưới cây, chăm sóc cảnh quan trong khuôn viên Trường Tiểu học Hòa Minh. Thông qua hệ thống này, UNIQLO và đơn vị quản lý dự án cũng mong muốn góp phần hình thành mô hình tuần hoàn nước trong khuôn viên trường, giảm tác động đến môi trường xung quanh.

Đại diện công ty UNIQLO và công ty Mấp Mé trao tặng hệ thống xử lý nước thải bằng đất ngập nước cho Trường Tiểu học Hòa Minh

Ông Yukihiro Nitta - Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển bền vững Tập đoàn Fast Retailing, cho biết: “Dự án “Hỗ trợ nước sạch” thể hiện tầm nhìn chiến lược gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững về “Hành động vì Nguồn nước” của Tập đoàn Fast Retailing. Trong giai đoạn 4, dự án “Hỗ trợ nước sạch” hướng đến cải thiện môi trường học đường, xem đây là một giải pháp mang tính bền vững. Chúng tôi kỳ vọng hệ sinh thái này sẽ trở thành người bạn đồng hành dài lâu của nhà trường, góp phần kiến tạo một môi trường học tập xanh, an toàn và mang tính hỗ trợ toàn diện hơn.”

Niềm vui của các em học sinh Trường Tiểu học Hòa Minh tại buổi lễ trao tặng

Trước đó, trong giai đoạn 1 (2023), dự án “Hỗ trợ nước sạch” đã trang bị hệ thống lọc nước uống trực tiếp tại 10 trường mẫu giáo và tiểu học tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (cũ), đảm bảo chất lượng nguồn nước tinh khiết đạt chuẩn nước uống tại vòi theo quy chuẩn của Bộ Y Tế. Trong giai đoạn 2 (2024), UNIQLO tiếp tục hỗ trợ 11 trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn huyện Cần Giờ (cũ), đồng thời dự án cũng thường xuyên tiến hành bảo trì để đảm bảo hệ thống luôn trong tình trạng ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của học sinh và giáo viên tại các điểm trường được lắp đặt. Với giai đoạn 3 (2025), dự án đã lắp đặt 10 hệ thống trữ, xử lý nước mưa dùng trong sinh hoạt cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (cũ), mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 80 người dân tại địa phương, và gián tiếp hỗ trợ cho hơn 100 người dân khác trong khu vực lân cận.