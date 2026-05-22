Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, quay clip phát tán lên mạng

HHTO - Mới đây, Công an phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) cho biết đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ một nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung trong khuôn viên trường học, sau đó quay video đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện một đoạn clip lan truyền trên Facebook ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn học đánh hội đồng trong nhà vệ sinh.

Cùng thời điểm ngày 20/5, Công an phường Xuân Hòa (Phú Thọ) tiếp nhận đơn trình báo của ông H.D.T. (sinh năm 1957, trú tại xã Quang Minh, TP Hà Nội) về việc cháu gái là nữ sinh V.N.K. (sinh năm 2010), học sinh lớp 10 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, bị một nhóm học sinh cùng trường hành hung.

Nữ sinh bị hành hung trong nhà vệ sinh Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung trình báo, vụ việc khiến nữ sinh K. bị thương tích và rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần. Nạn nhân sau đó được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên, rồi chuyển tới Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Hòa đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Kết quả ban đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nữ sinh V.N.K. với hai học sinh cùng trường là N.T.L.P. và N.K.L.

Nhóm nữ sinh liên quan vụ việc bạo lực học đường tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo cơ quan công an, ngày 19/5, P. và L. đã rủ thêm một số học sinh khác tụ tập để đánh nữ sinh K. Trong giờ ra chơi buổi chiều cùng ngày, tại khu vực nhà vệ sinh nữ tầng 8 của trường, nhóm nữ sinh dùng tay chân hành hung nạn nhân. Không dừng lại ở đó, một số học sinh còn dùng điện thoại quay lại diễn biến vụ việc rồi gửi cho bạn bè và phát tán lên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan chức năng, các học sinh liên quan đã thừa nhận hành vi như nội dung clip lan truyền trên mạng. Hiện Công an phường Xuân Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Vụ việc nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ngay trong trường học một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực học đường đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại hơn, hành vi hành hung không chỉ dừng lại ở việc xâm hại thể chất mà còn bị quay video, phát tán lên mạng xã hội nhằm câu kéo sự chú ý, gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý và danh dự của nạn nhân.

Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, nhà trường và gia đình cần tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử và hỗ trợ tâm lý cho học sinh, nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.