Nam sinh lớp 8 nguy kịch sau khi làm điều dại dột, gia đình "tố" bị bạo lực học đường

HHTO - Ngày 19/5, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc nam sinh Đ.M.H., học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh có hành vi treo cổ tự tử. Vụ việc được xác định là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, nam sinh H. là học sinh lớp 8A3 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, hiện nam sinh đang được cấp cứu, điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM trong tình trạng hôn mê, tình trạng sức khỏe của H. vẫn còn rất nặng, các bác sĩ đang tích cực điều trị chống phù não và hỗ trợ thở máy. Trước đó vào ngày 16/5, gia đình phát hiện H. treo cổ tại nhà.

Gia đình nam sinh H. cho biết trong thời gian dài, nam sinh bị một nhóm học sinh cùng trường bạo lực học đường với nhiều hình thức như đánh đập, chửi bới, đe dọa và ép phải đưa tiền mỗi ngày.

Bà Trần Thị Kim Vân, người thân của nam sinh H., cho biết H. thường xuyên sống trong trạng thái sợ hãi, hoảng loạn và chịu áp lực kéo dài. “Cháu phản ánh hằng ngày bị ép đưa từ 10.000 - 50.000 đồng cho một học sinh trong nhóm. Nếu không đưa đủ thì số tiền thiếu sẽ bị cộng dồn sang ngày hôm sau”, bà Vân chia sẻ.

Học sinh Đ.M.H. đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). (Ảnh: Gia đình cung cấp cho báo chí)

Theo gia đình, vì không có tiền để đưa cho nhóm bạn, H. nhiều lần phải đi nhặt ve chai bán để có tiền “nộp”. Mỗi khi không đưa đủ tiền, nam sinh tiếp tục bị đánh đập, hành hung và đe dọa cả trong trường lẫn trên đường đi học về.

Điều khiến gia đình đau xót hơn cả là H. được cho là nhiều lần bị đe dọa nếu kể lại sự việc với người thân sẽ bị đánh nặng hơn, thậm chí bị đe dọa tính mạng. Vì quá sợ hãi, nam sinh đã âm thầm chịu đựng trong thời gian dài.

Trước đó, ngày 18/5, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Trường THCS Nguyễn Du khẩn trương xác minh vụ việc.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương. Cơ quan này yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm, đồng thời triển khai các biện pháp ổn định tâm lý cho học sinh trong trường.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.