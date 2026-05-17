Một ngày là sinh viên USTH, teen được khám phá loạt phòng thí nghiệm "triệu đô"

HHTO - Ngày 17/5, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2 được tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, giúp các bạn học sinh khám phá môi trường học tập trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026 được Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.



Ngoài nhận tư vấn, vui chơi lấy quà từ gần 60 gian hàng tại khuôn viên, hàng nghìn học sinh tham dự còn được ban tổ chức điều phối, tham gia hoạt động trải nghiệm tại các tòa nhà thuộc khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Năm ngoái, USTH mở gần 10 gian phòng cho teen trải nghiệm thì năm nay, nhà trường hệ thống lại thành hoạt động "nhập vai sinh viên USTH". Dàn "tiền bối" trở thành hướng dẫn viên, đưa teen đi qua từng phòng thí nghiệm "triệu đô" - nơi sinh viên trường thường thực hành.

Trong hoạt động này, một số trải nghiệm nổi bật có thể kể đến như đo tín hiệu y sinh của cơ thể, vận hành hệ thống tòa nhà thông minh hay xác định độ cứng của nước máy... Ngoài ra, các bạn học sinh còn được tiếp cận nhiều công nghệ hiện đại, trong đó có trải nghiệm “du hành vũ trụ” cùng quả cầu Dazik.

Bạn Vũ Hải Yến (sinh viên năm nhất chuyên ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh - USTH) gửi lời cổ vũ đến các bạn "đồng nghiệp/ hậu bối" tương lai: “Nếu đã tìm được ngành học yêu thích thì các em cứ mạnh dạn theo đuổi, các thầy cô và anh chị trong trường luôn sẵn sàng giúp đỡ các em hết mình!”.

Bất kỳ thắc mắc nào của teen cũng được giải đáp trong quá trình trải nghiệm. Không chỉ câu hỏi về các thí nghiệm, teen còn được gỡ rối nếu có băn khoăn về ngành học. Suốt buổi sáng 17/5, không gian các phòng thí nghiệm chưa từng vắng người khi teen có đam mê với khoa học - công nghệ đều muốn tiếp xúc với các thiết bị để "tăng nồng độ" yêu thích với lĩnh vực này.

Hai bạn teen Trần Nghĩa Bảo Trâm và Ngô Hải Phương (học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa) dù mới học lớp 11 nhưng đã có cho mình danh sách nguyện vọng trường đại học mong ước sau khi tham quan một vòng. Bảo Trâm hài hước chia sẻ: "Ban đầu, chúng mình chỉ dự tính tìm hiểu 1 - 2 trường thôi. Nhưng sau khi đi tham quan thì em thấy trường nào cũng hấp dẫn, cũng muốn theo học".

Với hai mùa đều nhận được đánh giá tích cực từ học sinh, phụ huynh và nhà trường, nhiều teen kỳ vọng Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ sẽ không ngừng mở rộng quy mô và trở thành "tọa độ" để các bạn học sinh tìm đến mỗi năm để nạp thêm kiến thức trước thềm "vượt vũ môn".

​

​

​