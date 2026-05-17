"Ê hề" hoạt động học - chơi "quá đã" ở Ngày hội tuyển sinh khối Khoa học và Công nghệ

Sam

HHTO - Tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 năm 2026, teen không chỉ "đi mỏi chân" để nhận tư vấn, trải nghiệm tại các gian hàng mà còn được trải nghiệm "ê hề" hoạt động thú vị tại phòng STEM, phòng thí nghiệm...

Sáng 17/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026.

Ảnh: Như Ý

Tiếp nối thành công của mùa trước, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 mở rộng quy mô với gần 60 gian hàng đến từ các trường đại học, học viện trên cả nước.

Nhiều học sinh cho biết đã chuẩn bị từ 6h sáng để là những người đầu tiên tham gia các hoạt động tại ngày hội. Từ 7h sáng, khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được bởi phủ kín bởi hàng nghìn học sinh, phụ huynh.

Các gian hàng không chỉ là nơi để teen được giải đáp thắc mắc về ngành học, quy trình đào tạo tại ngôi trường trong mơ, mà còn là "tọa độ" trải nghiệm khi không ít trường "chơi lớn", đem theo mô hình thí nghiệm để các teen được "chạm - thử - hiểu".

Ảnh: Đức Nguyễn
Gian hàng của Hoa Học Trò cũng nhộn nhịp teen ra vào truy tìm các ấn phẩm trong "wish-list".

Hoạt động trải nghiệm không dừng lại ở phạm vi gian hàng. Năm ngoái, các bạn học sinh được tự do tham quan - trải nghiệm tại gần 10 phòng thí nghiệm, được hội "tiền bối" từ USTH chỉ dẫn. Năm nay, hoạt động này được "nối chuỗi", thậm chí còn được mở rộng thêm phòng STEM.

Thuộc khuôn khổ ngày hội, 3 tọa đàm được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia uy tín, hàng đầu trong ngành, giải đáp thắc mắc cho teen về "tất tần tật" các chiến lược chọn ngành - chọn trường; vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ cũng như tương lai nghề nghiệp.

#ngày hội tuyển sinh #Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và công nghệ #trải nghiệm STEM #Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và công nghệ lần 2

