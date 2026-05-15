Sinh viên Báo chí Nhân văn "hùn vốn" 100 triệu, tự dựng sân khấu kịch cổ tích

HHTO - Gần 200 khán giả đã cùng thưởng thức vở kịch "Đạo chích và Quốc vương" do Sân khấu kịch Báo chí Nhân văn tổ chức, đánh dấu hành trình 12 mùa diễn của CLB. Chi phí cho bối cảnh của vở kịch lên đến hơn 100 triệu đồng.

Tối 10/5, tại trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM, CLB Sân khấu kịch Báo chí Nhân văn đã tổ chức suất diễn thứ 3 của vở kịch Đạo chích và Quốc vương. Lấy cảm hứng từ ba truyện cổ tích: Quận Gió, Dã Tràng, Đức Người, vở diễn đã đưa 184 khán giả trải qua hành trình kéo dài hơn 195 phút với đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Từ cuộc chạm trán của tên trộm Quận Phong và đức vua ẩn mình vi hành, nhiều thông điệp về đấu tranh thiện - ác, nỗ lực vượt lên số phận và cái tâm hướng thiện đã được khéo léo lồng ghép xuyên suốt câu chuyện.

Hành trình đấu tranh thiện-ác trong tâm hồn của các nhân vật chính.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng tạo nên Đạo chích và Quốc vương, Nguyễn Đức Huy, tác giả và người dàn dựng của vở diễn cho biết:

“Với mình, cổ tích là những "mã nguồn" tâm lý của người Việt, là những mảnh ghép thú vị về thân phận con người. Giới trẻ hiện nay thường sống giữa lằn ranh: Áp lực thành công và khao khát được là chính mình. Hiểu được điều đó, mình đã khai thác góc khuất của các nhân vật cổ tích theo góc nhìn hiện đại, như nỗi sợ bị định nghĩa bởi người khác, sự hoài nghi về bản thân, khao khát sống tử tế lương thiện và tạo ra giá trị cho cuộc đời… để kết nối với những trăn trở của các bạn sinh viên”.

Để xây dựng bối cảnh với chất liệu dân gian gần gũi, các thành viên CLB đã cùng nhau phác họa ý tưởng, tìm hiểu các tư liệu về trang phục. Lê Ngọc Trâm, Trưởng ban Phục Trang chia sẻ:

“Chúng mình tận tay vẽ nên những bản phác thảo tạo hình cho mỗi nhân vật. Đối với một vài nhân vật đặc biệt mang tính biểu tượng cho chủ đề thiện - ác, chúng mình đã tự sáng tạo và may mới trang phục để thể hiện rõ nhất ý đồ tác phẩm”.

Những cảnh trí phức tạp của vở diễn như khung, rào đều là đồ “handmade” do chính thành viên CLB thiết kế.

Trong quá trình thực hiện vở diễn, công tác xây dựng bối cảnh và trang phục tốn nhiều chi phí nhất. Bạn Nguyễn Thị Lệ Kha, Chủ nhiệm CLB cho biết, chi phí cho cảnh trí, phục trang và đạo cụ đã lên đến hơn 100 triệu. Các bạn đã xoay sở trích từ tiền quỹ do các thành viên đóng góp và doanh thu của vở diễn trước. Đây là một con số khổng lồ đối với một sân khấu kịch không chuyên do sinh viên thực hiện, nhưng cũng là cơ hội để các thành viên học hỏi và nâng cao năng lực.

Lần đầu đi xem một vở diễn chính kịch, Nhật Lễ (sinh viên trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật) chia sẻ: “Mình rất ấn tượng với Đạo chích và quốc vương, nhất là ở bối cảnh trên sân khấu. Thật sự là khi mình theo dõi, mình không nghĩ đây là kịch sinh viên vì quy mô tổ chức, nhất là ở kịch bản và cách bài trí sân khấu, mọi thứ đều rất chỉn chu và chuyên nghiệp”.

Quá trình tập luyện và chuẩn bị cho vở diễn kéo dài 4 tháng.

Trần Công Danh (sinh viên trường Đại học Văn Hiến) cũng có những ấn tượng sâu sắc sau khi theo dõi vở kịch:

“Mình vốn đến theo dõi vở diễn vì hôm nay nhân vật chính do bạn mình thủ vai. Tuy nhiên, khi xem xong mình lại thấy tất cả những vai diễn đều được thể hiện chuyên nghiệp, kể cả những vai nhỏ như ba cô gái ở quán rượu cũng rất duyên dáng và thú vị. Ngoài ra, mình cũng đúc kết được những bài học riêng cho bản thân về ước mơ và cuộc đời sau khi thưởng thức vở diễn".

Đêm diễn thứ 4 của “Đạo chích và Quốc vương” sẽ diễn ra tại cơ sở Linh Xuân của Trường ĐH KHXH&NV vào ngày 31/5, tiếp tục hành trình lan tỏa nét đẹp kịch nói của Sân khấu kịch Báo chí Nhân văn.

