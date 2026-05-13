"Chạm - thử - hiểu” tại Ngày hội tuyển sinh khối Khoa học và Công nghệ 2026

HHTO - Ngày 17/5 tới đây, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần II năm 2026 sẽ diễn ra tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), mang đến không gian trải nghiệm, hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh dành cho học sinh THPT quan tâm tới các lĩnh vực khoa học, công nghệ, STEM và đổi mới sáng tạo.

Cơ hội tiếp cận trực tiếp các ngành học công nghệ tương lai

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, tự động hóa, Robotics, công nghệ thông tin và truyền thông số ngày càng phổ biến, ngày hội được kỳ vọng sẽ giúp học sinh có thêm góc nhìn thực tế trước khi đưa ra quyết định chọn ngành, chọn trường.

Không chỉ dừng ở hoạt động tư vấn, ban tổ chức còn xây dựng nhiều khu trải nghiệm thực tế nhằm giúp học sinh trực tiếp tiếp cận môi trường học tập và nghiên cứu khoa học - công nghệ.

Các hoạt động trải nghiệm nổi bật gồm trải nghiệm “một giờ làm sinh viên khoa học - công nghệ”, tham gia hoạt động STEM thực hành, giao lưu với giảng viên, chuyên gia và sinh viên, tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, theo dõi chung kết cuộc thi “Tìm kiếm nhà khoa học tương lai”.

Theo ban tổ chức, mục tiêu của chương trình là giúp học sinh “chạm - thử - hiểu” ngành học trước khi lựa chọn con đường tương lai.

Chuỗi tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho người trẻ

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, ngày hội còn tổ chức chuỗi tọa đàm - tư vấn song song diễn ra từ 8h45 đến 10h00 với nhiều chủ đề gắn liền xu hướng phát triển của thời đại số.

Trong đó, tọa đàm truyền cảm hứng với chủ đề “Khoa học & Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ” sẽ tập trung phân tích vai trò của khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế, đồng thời mở ra góc nhìn về cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Một phiên tư vấn khác thu hút sự quan tâm của học sinh lớp 12 là chương trình “Tư vấn tuyển sinh đại học 2026”, nơi đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội và nhiều trường đại học sẽ trực tiếp giải đáp thông tin tuyển sinh mới nhất, chiến lược chọn ngành - chọn trường cũng như xu hướng đào tạo hiện nay.

Ngoài ra, chuyên đề “Nghề sáng tạo nội dung trong thời đại công nghệ số” được kỳ vọng sẽ mang tới những chia sẻ thực tế về lĩnh vực truyền thông, sáng tạo nội dung và các nghề nghiệp mới đang phát triển mạnh trên nền tảng số.

Lan tỏa tinh thần khoa học - công nghệ tới học sinh

Không chỉ là ngày hội tuyển sinh đơn thuần, chương trình còn hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm yêu thích khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong học sinh THPT.

Thông qua các hoạt động tương tác, trải nghiệm và kết nối với chuyên gia, ban tổ chức kỳ vọng học sinh sẽ có thêm động lực theo đuổi các ngành khoa học - công nghệ, đồng thời hiểu rõ hơn về yêu cầu kỹ năng và cơ hội phát triển trong tương lai.

Học sinh tham gia Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2025.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhiều ngành nghề mới liên tục xuất hiện, việc tiếp cận sớm với thông tin tuyển sinh, xu hướng nghề nghiệp và môi trường đào tạo thực tế được xem là yếu tố quan trọng giúp học sinh định hình con đường học tập phù hợp.

Với sự kết hợp giữa tư vấn tuyển sinh, trải nghiệm thực tế và các hoạt động truyền cảm hứng, “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần II năm 2026” được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giúp học sinh hiểu hơn về thế giới khoa học - công nghệ, từ đó tự tin lựa chọn ngành học và chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp trong tương lai.