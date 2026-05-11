VSAR 2026: Từ sân chơi công nghệ đến khát vọng dựng xây thế hệ công dân số

Lê Linh

HHTO - “Hết sức tuyệt vời, bùng nổ và tự hào” - đó là những cảm xúc được nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026 chia sẻ tại lễ bế mạc diễn ra vào tối 10/5 ở Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Sau hơn 10 giờ tranh tài liên tục, từ 7h30 đến 18h, gần 3.000 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố trên cả nước đã cùng tạo nên một “ngày hội công nghệ tuổi học trò” sôi động với những màn thi đấu Robotics, AI và STEM đầy sáng tạo.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết điều đọng lại sau cuộc thi không chỉ là kết quả thắng thua, mà còn là tinh thần sáng tạo, niềm say mê khoa học và khát vọng chinh phục công nghệ của thế hệ trẻ Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ bế mạc.

“Trên sân đấu, các thí sinh thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần đồng đội qua từng phần thi. Đã có những khoảnh khắc vỡ òa khi nhiệm vụ được hoàn thành; cũng có những giây phút tiếc nuối khi kết quả chưa như mong đợi. Nhưng vượt lên trên kết quả thắng - thua, điều ý nghĩa nhất mà cuộc thi mang lại chính là tinh thần dám thử thách, dám sáng tạo và sẵn sàng bứt phá giới hạn của bản thân”, ông Sưởng chia sẻ.

Theo Trưởng Ban tổ chức, chủ đề “Năng lượng cho tương lai” của VSAR năm nay đã được các đội thi thể hiện bằng nhiều ý tưởng giàu cảm hứng, từ mô hình điện gió, điện mặt trời, robot thông minh cho tới các giải pháp công nghệ sáng tạo phục vụ đời sống.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng “năng lượng” ấy không chỉ hiện diện trong các sản phẩm công nghệ mà còn xuất hiện trong ánh mắt say mê của học sinh, sự tận tụy của giáo viên, sự đồng hành lặng lẽ của phụ huynh cùng trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia, trọng tài và tình nguyện viên.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong trao giải cho các đội thi.

Thay mặt Ban tổ chức, nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời chúc mừng tới các đội thi đạt thành tích cao tại vòng chung kết, đồng thời nhấn mạnh mọi thí sinh có mặt tại cuộc thi đều xứng đáng được ghi nhận.

“Các em đã dám bước vào một sân chơi đòi hỏi tư duy, kỹ năng, bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần sáng tạo; đã nỗ lực hết mình cho hành trình chinh phục tri thức và công nghệ”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nói.

Theo ông Sưởng, giá trị lớn nhất mà VSAR mang lại không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở trải nghiệm, tình bạn, sự trưởng thành và nguồn cảm hứng để học sinh tiếp tục theo đuổi khoa học công nghệ trong tương lai.

Phụ huynh cổ vũ các đội thi và "ăn mừng" khi các con giành chiến thắng.

“Sau cuộc thi này, ngọn lửa đam mê khoa học công nghệ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong mỗi em. Để từ những sân chơi như hôm nay, sẽ có thêm nhiều kỹ sư, nhà khoa học, nhà sáng chế và công dân số góp phần dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Sưởng nhắn nhủ.

Ban tổ chức kỳ vọng từ sân chơi VSAR, phong trào học tập STEM, AI và Robotics sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong học sinh cả nước, giúp nhiều bạn trẻ được tiếp cận khoa học công nghệ, nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và tự tin theo đuổi những ý tưởng của riêng mình.

