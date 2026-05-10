Chung kết VSAR 2025-2026: Lộ diện Quán quân giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad

HHTO - Các "chiến mã" tham gia Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad là những cái tên "về đích" sớm nhất trong 5 giải đấu thuộc khuôn khổ Vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm 2025 - 2026.

Ngày 10/5, Chung kết Quốc gia VSAR 2025 - 2026 được tổ chức tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội); với sự góp mặt của gần 3.000 thí sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau buổi sáng tập trung thi đấu, chủ nhân của loạt huy chương Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad đã chính thức lộ diện.

Một số gương mặt xuất sắc giành giải có: Trần Lê Trường Hải (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Đức Kiên (THCS Thanh Xuân)... đạt giải Nhất; về Nhì là Nguyễn Viết Hưng (trường TH School), Phạm Quang Hưng (THCS Cầu Giấy)...; giải Ba gọi tên Trần Tiến Trung (Tiểu học, THCS, THPT FPT Hậu Giang), Chu Tuấn Khôi (THPT Trung Văn)... cùng nhiều thí sinh được vinh danh với Khuyến khích, Tiềm năng.

Là sân chơi lập trình dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12, Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad được tổ chức bởi Học viện Công nghệ Tekmonk, thuộc Tập đoàn Hanoi Telecom.

Giải đấu được xây dựng với mục tiêu đưa lập trình đến gần hơn với thế hệ trẻ, tạo môi trường để học sinh phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng sáng tạo sản phẩm công nghệ phục vụ đời sống. Đây không chỉ là một cuộc thi học thuật về tin học, mà còn là cơ hội để học sinh làm quen với quy trình xây dựng sản phẩm số, từ ý tưởng, lập trình, thử nghiệm đến thuyết trình và phản biện trước Ban Giám khảo.

Ở Vòng Chung kết Quốc gia, bảng C gồm 2 phần thi: lý thuyết Khoa học Máy tính, Internet và lập trình bằng CodeCombat, trong đó điểm CodeCombat chiếm 60%, lý thuyết chiếm 40%. Bảng A1 thi trực tiếp trên nền tảng Swift Playground trong 90 phút. Bảng A2 và Bảng B tham gia triển lãm sản phẩm công nghệ, trưng bày dự án, thuyết trình và trả lời phản biện trước Ban Giám khảo.

Khi dàn "chiến mã" của Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad đã tìm hoàn thành thử thách thì các thí sinh/ đội thi khác vẫn đang tiến hành những trận đấu cuối cùng. Chủ nhân của những huy chương từ 4 giải đấu còn lại sẽ được hé lộ ngay trong lễ bế mạc được tổ chức vào chiều 10/5.



Mở kho hình VSAR 2025 - 2026 để tìm khoảnh khắc đáng nhớ của mình tại vòng Chung kết vừa qua.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đơn vị phối hợp tổ chức gồm Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, báo Hoa Học Trò - Thiên Thần Nhỏ.

​

​