Hàng ngàn học sinh mang “giấc mơ công nghệ” hội tụ tại Chung kết VSAR 2026

LINH LÊ

HHTO - Giữa tháng 5 rực màu hoa phượng, gần 3.000 học sinh từ 29 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng hội tụ về Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để bước vào Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026.

VSAR trở thành nơi các bạn trẻ trên khắp cả nước mang theo những mô hình robot, dự án AI và cả những ý tưởng khoa học táo bạo nhất để tranh tài. Với nhiều học sinh, đây không chỉ là một cuộc thi công nghệ mà còn là dấu mốc, là hành trình tuổi học trò đáng nhớ.

Khởi động từ tháng 11/2025, VSAR 2025-2026 nhanh chóng tạo sức hút lớn trong cộng đồng học sinh yêu khoa học công nghệ. Hơn 5.000 thí sinh đã đăng ký tham dự Vòng sơ loại, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào STEM, AI và Robotics trong trường học hiện nay.

Đội thi đến từ trường THPT Nguyễn Huệ (tỉnh Lào Cai) kiểm tra robot thi đấu. (Ảnh: Công Hướng/ TPO)

Sau quá trình đánh giá chuyên môn, 2.930 thí sinh xuất sắc nhất đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết. Trong đó, Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics quy tụ 1.288 thí sinh với 335 đội thi đến từ nhiều trường học trên cả nước.

Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, những “kỹ sư tuổi teen” bước vào ngày thi đấu đầy cảm hứng. Từ sáng sớm 10/5, khu vực check-in đã đón các đoàn thí sinh, huấn luyện viên và phụ huynh trong không khí sôi động của một ngày hội công nghệ học đường.

Các đội thi kiểm tra sân thi đấu trong chiều 9/5. (Ảnh: Công Hướng/ TPO)

Lễ khai mạc diễn ra từ 7h30 đến 8h30 với các hoạt động như văn nghệ chào mừng, chào cờ, trình chiếu hành trình cuộc thi và nghi thức tuyên thệ của trọng tài, thí sinh.

Các nội dung thi đấu sẽ kéo dài xuyên suốt cả ngày. Buổi sáng diễn ra từ 8h45 đến 11h45, buổi chiều tiếp tục từ 13h15 đến 15h theo từng phân khu chuyên môn.

Khép lại ngày tranh tài, lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra từ 16h đến 18h. Những chiếc cúp, huy chương và danh hiệu cao nhất sẽ gọi tên các đội thi xuất sắc, nhưng hơn hết, VSAR được kỳ vọng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu khoa học, khơi dậy tinh thần sáng tạo và truyền cảm hứng công nghệ cho thế hệ học sinh Việt Nam.

#học sinh #VSAR 2026 #STEM #AI #Robotics #Chung kết

