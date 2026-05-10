Khám phá các giải đấu tại Chung kết VSAR 2025 - 2026: Ai cũng có cơ hội tranh tài

HHTO - 5 giải đấu chính được tổ chức tại Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026 với nội dung đa dạng, đảm bảo bất cứ ai có đam mê cũng có thể tìm thấy cơ hội để tranh tài.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đơn vị phối hợp tổ chức gồm Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, báo Hoa Học Trò - Thiên Thần Nhỏ.

VSAR là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Cuộc thi VSAR năm học 2025 - 2026 được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Hôm nay 10/5, vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025 - 2026 đang chính thức diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội); với sự góp mặt của gần 3.000 thí sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố trên cả nước. Duy trì sức hút, thế mạnh năm trước, VSAR 2025 - 2026 tiếp tục mang đến nhiều giải đấu với thể lệ đa dạng, phù hợp với nhiều độ tuổi, năng lực học sinh.

Công tác chuẩn bị tại Chung kết VSAR 2025 - 2026.

1. Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics

Đây sân chơi cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và năng lực ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, robot vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Giải đấu được thiết kế với chủ đề gắn với năng lượng xanh, công nghệ bền vững và khám phá khoa học, qua đó tạo môi trường để học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được trải nghiệm những thử thách có tính thực hành cao.

Giải đấu được tổ chức theo hình thức đội, mỗi đội gồm từ 3 đến 5 thành viên và 1 huấn luyện viên. Các đội đăng ký tham gia theo 5 bảng thi them nhóm tuổi, thi đấu với nội dung Robot xây dựng nhà máy điện gió, Robot xây dựng nhà máy điện Mặt Trời, tên lửa nước khám phá vũ trụ.

Sau vòng loại địa phương, vòng loại quốc gia do Ban Giám khảo và Hội đồng chuyên môn thẩm định hồ sơ kỹ thuật, đánh giá năng lực đội thi, phê duyệt danh sách vào vòng Chung kết.

Một điểm đáng chú ý là Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics hoàn toàn miễn phí đối với thí sinh và đội dự thi. Ban Tổ chức không thu bất kỳ khoản phí nào trong quá trình đăng ký và thi đấu. Các chi phí di chuyển, ăn nghỉ, chuẩn bị thiết bị phục vụ thi đấu do đội thi tự túc hoặc được hỗ trợ theo điều kiện của từng địa phương, nhà trường.

2. Giải Vô địch IYRC Việt Nam

Giải Vô địch IYRC Việt Nam năm học 2025 - 2026 do My Robot Time Việt Nam trực thuộc CTCP Học viện Công nghệ Huna tổ chức; dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên toàn quốc, hướng tới việc phát triển tư duy sáng tạo, năng lực lập trình, kỹ năng hợp tác và bản lĩnh thi đấu thông qua các nhiệm vụ thực tế về robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và drone. Giải đấu đồng thời mở ra cơ hội giao lưu quốc tế, giúp học sinh Việt Nam tự tin hội nhập và khẳng định năng lực trong cộng đồng Robotics toàn cầu.

3. Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad

Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad là sân chơi lập trình dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12, được tổ chức bởi Học viện Công nghệ Tekmonk, thuộc Tập đoàn Hanoi Telecom. Đây không chỉ là một cuộc thi học thuật về tin học, mà còn là cơ hội để học sinh làm quen với quy trình xây dựng sản phẩm số, từ ý tưởng, lập trình, thử nghiệm đến thuyết trình và phản biện trước Ban Giám khảo.

Tại Vòng Sơ khảo, thí sinh đạt thành tích được cấp giấy chứng nhận điện tử theo các mức Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và Tiềm năng, căn cứ theo tỷ lệ điểm cao nhất mỗi bảng. Tại Vòng Chung kết Quốc gia, mỗi bảng trao các giải gồm huy chương, giấy chứng nhận và phần thưởng có giá trị bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Cơ cấu giải được phân bổ theo từng bảng, trong đó mỗi bảng đều có giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và Tiềm năng.

4. Giải Vô địch KC aiRoboMaker

Giải Vô địch KC aiRoboMaker 2025 - 2026 là cuộc thi sáng tạo AI và Robotics do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục KidsCode (KC Education) đồng hành tổ chức, dành cho học sinh yêu thích công nghệ và khám phá thế giới robot. Cuộc thi gồm hai bảng: Bảng A (KCbot) - Sáng tạo robot, và Bảng B (VEX AIM) - Chinh phục AI.

Cuộc thi kết hợp 2 lĩnh vực nổi bật: Sáng tạo robot trên nền tảng mở KCbot, nơi học sinh tự thiết kế, lắp ráp và lập trình mô hình robot như robot phân loại rác trong hệ thống nhà máy điện rác; và thử thách lập trình AI Robot với VEX AIM, giúp học sinh rèn luyện tư duy thuật toán, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

5. Giải đấu Robot Olympiad

Giải Vô địch Robot Olympiad là sân chơi công nghệ dành cho học sinh từ 6 đến 17 tuổi trên toàn quốc, do Học viện Giáo dục Kidstem đồng hành tổ chức trong khuôn khổ VSAR. Giải đấu hướng tới học sinh yêu thích khoa học, công nghệ và robot, qua đó thúc đẩy tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, khả năng thiết kế, lập trình và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn.

Nội dung thi đấu của Robot Olympiad được xây dựng theo hướng mô phỏng các tình huống thực tế. Các đội thiết kế, lắp ráp và lập trình robot có tích hợp công nghệ AI để thực hiện chuỗi nhiệm vụ như nhận diện mục tiêu, di chuyển chính xác, xử lý vật thể, phối hợp đội hình và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Kết quả được đánh giá dựa trên độ chính xác, tốc độ, chiến lược, mức độ sáng tạo và hiệu suất vận hành tổng thể.

​​